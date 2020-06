Pruzzo: “A Firenze sono arrabbiatissimi con l’arbitro ed hanno ragione. La Lazio doveva rimanere in 9”

Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ma anche della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare della gara contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Rivedendo il rigore assegnato su Caicedo, lo trovo inesistente. Inoltre i biancocelesti sarebbero dovuti restare in inferiorità numerica, due calciatori erano da espellere. A Firenze sono arrabbiatissimo per la direzione di Fabbri. Immaginatevi se fosse accaduto contro la Juventus. Al VAR l’arbitro era meno in forma del direttore di gara”.