Sarà Micheal Fabbri a dirigere Juventus-Fiorentina. Polemiche nei precedenti con i viola

Sarà Michael Fabbri ad arbitrare Juventus-Fiorentina. Il fischietto della della sezione di Ravenna ha incrociato 13 volte i viola, con un bilancio che parla di 5 vittorie gigliate, 3 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo precedente un anno fa, in Coppa Italia a Bergamo, in quel 2-3 contro l’Atalanta con diverse polemiche: fu ritenuto insufficiente sia perché si perse il primo rigore (aiutato dal Var), sia soprattutto per il secondo giallo a Quarta. Sempre lo scorso anno, Fabbri arbitrò la sfida al Franchi contro l’Inter (1-3), estraendo il cartellino rosso a Gonzalez dopo una mancata ammonizione a Bastoni.

Ma non sono finiti qui gli incroci con ricchi di polemiche. Nel 27 giugno 2020 in Lazio-Fiorentina 2-1, con quel rigore concesso a Caicedo (che cercò in tutti i modi il contatto con Dragowski) che fece infuriare Commisso e il mondo viola. “L’ha preso, l’ha preso”, disse Fabbri, che quindi non fece neanche intervenire il Var essendo sicuro della propria decisione.