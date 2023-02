Bucchioni: “Non è il vero Dodò, problema mentale. Dicono che in tribuna si è esagerato contro Commisso”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, le sue parole:

“Le spiegazioni sugli errori vanno cercate dentro, non all’esterno. Ci sono cose riuscite meno bene, bisogna lavorare su questo e va fatta analisi a 360 gradi. La dinamica del calcio però che vieni contestato se le cose non vanno bene, è accaduto anche a Berlusconi al Milan. Questa squadra va un po liberata dalle responsabilità, magari chiediamo troppo a questo gruppo, tutto parte dalla testa, è una questione mentale. Leggevo ieri un addetto ai lavori che ha detto che questo non è il Dodò che si conosce, magari sente la pressione e le attese, non è un giocatore sereno, ha paura di sbagliare, ci sono tante situazioni che messe insieme creano problemi.

Mi hanno detto che domenica in tribuna ci siano stati atteggiamenti sopra le righe contro Commisso e la dirigenza, io consiglio di non parlarne quando non si va oltre e non si esagera. Ci sono delle regole nel calcio, in pubblico devi difendere tutti, ha fatto bene Rocco a farlo per dare un segnale a tutti. Questa squadra è andata in frustrazione per non aver segnato per quanto prodotto fino ad ora, ha tolto sicurezza alla squadra”

LA CESSIONE DI TORREIRA PER FINANZIARE ZANIOLO