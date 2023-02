Dalla Turchia rivelano: “Zaniolo verrà pagato dai soldi della cessione di Torreira che tornerà in Italia”

Bell’approfondimento del quotidiano turco ‘Fanatik’ in merito alla trattativa che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray, l’acquisto economicamente più importante della storia del club di Istanbul. Alla Roma infatti vanno 15 milioni di euro più bonus per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni di euro oltre a una percentuale di circa il 15% sulla futura rivendita.

Spesa importantissima – si legge – per il Galatasaray, che però conta di rientrare in estate con alcune cessioni. La cessione di Victor Nelsson per una cifra superiore ai 20 milioni di euro è considerata certa, ma gli occhi degli scout europei sono anche su altre due giovani stelle della squadra: il difensore camerunese classe 2000 Sacha Boey e l’ala sinistra della nazionale turca Kerem Aktürkoğlu. Lucas Torreira, infine, è sempre attenzionato in Italia dopo l’ottima stagione alla Fiorentina. Lo riporta TMW

