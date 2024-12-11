Sarà Fabbri a dirigere Bologna-Fiorentina: con i viola 14 incroci e 5 vittorie. Abisso e Marini al VAR

Michael Fabbri dirige Bologna-Fiorentina: bilancio in chiaroscuro per i viola con il fischietto di Ravenna

Dopo la vittoria contro il Cagliari, nella sfida valida per il 15° turno di Serie A, la Fiorentina dovrà pensare prima all'impegno in Conference League contro il LASK, per poi proiettarsi subito verso la sfida di Bologna (domenica, ore 15). A dirigere la sfida contro i felsinei sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, con Imperiali e Cavallina assistenti, Piccinini IV uomo, mentre al VAR ci saranno Abisso e Marini.

Fabbri ha già diretto ben 14° gare della Fiorentina: 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incontro risale alla stagione 2022/23, in quel Juventus-Fiorentina finita 1-0 per i padroni di casa. Il fischietto di Ravenna ha incrociato il Bologna per 16 volte, con il seguente storico: 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Palladino: “Biraghi fuori per scelta tecnica, non voglio dire altro. Al posto di Bove può giocare Beltran”

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