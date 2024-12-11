Palladino: "Biraghi fuori per scelta tecnica, non voglio dire altro. Al posto di Bove può giocare Beltran"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia della Conference League

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Lask di Conference League, queste le parole dell'allenatore della squadra viola:

"Beltran può prendere il posto di Bove, può farlo, è importante la predisposizione alla fase difensiva, lo deve fare chiunque, da Kean a Colpani, Beltran e Gudmundsson. Proveremo tutte le soluzioni del caso. In porta confermo che giocherà Martinelli, mi piace, è giovane, ha personalità, è esuberante, sa parare, sa giocare con i piedi, deve crescere piano piano perchè giovane, profilo basso con lui, bisogna dare tranquillità e serenità a lui.

Domani vogliamo far punti, vogliamo arrivare tra le prime otto, cosi che ci evitiamo un turno di qualificazione, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Le cose che non dobbiamo ripetere sono le disattenzioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Mi arrabbio nel sentir parlare di una Fiorentina di Coppa e una Fiorentina di campionato, abbiamo preso tanti gol nel periodo di rodaggio, poi dopo è stato tutto diverso. In Conference la differenza è che le squadre si difendono molto basse, dobbiamo lavorare sulle preventive e curare ogni minimo dettaglio.

Pongracic domani non ci sarà, non sarà convocato. Non ci sarà nemmeno Cataldi per un colpo alla caviglia ma lo recuperiamo domenica, non ci sarà nemmeno Biraghi per scelta tecnica. Chi andrà in campo deve andare in campo in maniera bella tosta. Gudmundsson lo farò partire dall'inizio quando lo vedrò bene fisicamente, non voglio rischiare con lui. Sarei un pazzo a modificare adesso il modulo, la squadra si sta trovando bene a giocare cosi, dobbiamo pensare al bene della squadra.

Biraghi è fuori una scelta tecnica, credo che Cristiano non era abituato a non giocare, è sempre stato importante per questa società e per questa maglia, è sempre stato importante, lo ringrazio per aver dato tutto, ultimamente non ha trovato spazio anche per un piccolo infortunio, ora è fuori per scelta tecnica e non mi sento di aggiungere altro.

Bove faceva un lavoro unico, inizialmente giocava in quel ruolo perchè eravamo costretti, poi ha iniziato a fare un qualcosa che ci serviva ma chiunque giocherà al suo posto può fare quello che faceva Bove, loro sanno come e quando devono farlo, venire dentro il campo e invece quando attaccare.

Siamo abituati a vedere i giocatori sui gol e non sui movimenti che fanno senza palla, Colpani domenica ha salvato un gol, vale come un gol segnato, è importante vedere quello che sanno dare alla squadra, per me è fondamentale il movimento senza palla. Per noi Quarta è una grande soluzione perchè può giocare sia dietro che a centrocampo"

MINOTTI BACCHETTA RANIERI

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