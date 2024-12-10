Minotti bacchetta Ranieri: "Deve correggere certi atteggiamenti perchè è il capitano della Fiorentina"

Lorenzo Minotti ha parlato della difesa della Fiorentina dopo questo grande inizio di stagione, il suo parere su Comuzzo e Ranieri

Lorenzo Minotti, oggi telecronista di Sky ed ex giocatore del Parma, ha parlato a Lady Radio della Fiorentina, queste le sue parole:

"In questo inizio di stagione Comuzzo ha superato ogni aspettativa che si poteva avere su di lui, mentre sapevamo già cosa aspettarci da Ranieri. Ha tutte le qualità per arrivare in Nazionale: è in grado di adattarsi anche a una difesa a tre, e potrebbe diventare una risorsa preziosa per gli azzurri. Tuttavia, deve ancora compiere alcuni passi avanti. Ora che porta la fascia di capitano della Fiorentina, è fondamentale che corregga certi atteggiamenti, perché non giovano né a lui né alla squadra; deve imparare a mantenere maggiore autocontrollo.

Avevo qualche perplessità su De Gea, ma alla fine si è rivelata una scelta straordinaria da parte della dirigenza. Quando vedi gli attaccanti impegnarsi così tanto anche in fase difensiva, è chiaro che c'è un grande spirito di squadra. Nonostante questo, ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda i pochi gol subiti: la Fiorentina ha commesso diversi errori individuali in quelle situazioni."

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