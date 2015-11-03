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Notizie Minotti Fiorentina

Minotti: “Alla Fiorentina mancano leader in campo. Attenzione alla sfida contro la Lazio”

11 aprile 2026 15:41

Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"

11 aprile 2026 14:53

Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"

27 marzo 2026 23:20

Minotti: “Ho visto una squadra solida e organizzata, se trova continuità risale subito in classifica”

20 febbraio 2026 16:52

Minotti spiega lo Jagellonia: "Attacco pericoloso ma difesa debole, non sarà facile per la Fiorentina"

18 febbraio 2026 22:47

Minotti promuove Ranieri: “Ha dimostrato maturità. La Conference può pesare, ma è anche un’occasione”

16 febbraio 2026 15:55

Minotti: "Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina"

22 dicembre 2025 13:36

Minotti: "Questa Fiorentina ha un attacco che fa paura a chiunque, le difese avranno molti problemi"

22 agosto 2025 14:23

Minotti avvisa la Fiorentina: "Il Betis è una squadra da Champions, ha una qualità offensiva difficile da arginare"

28 aprile 2025 14:22

Minotti: "Il Celje in difesa è molto debole, prende dei gol clamorosi in contropiede"

10 aprile 2025 14:20

Minotti: "Palladino deve tornare a quattro dietro, il Pana ha esperienza e in attacco è pericoloso"

11 marzo 2025 22:17

Minotti: "Sorprende l'atteggiamento della Fiorentina. Ora c'è il rischio di andare nel panico"

21 gennaio 2025 15:47

Minotti bacchetta Ranieri: "Deve correggere certi atteggiamenti perchè è il capitano della Fiorentina"

10 dicembre 2024 18:57

Minotti promuove Comuzzo: "Patrimonio inestimabile, è già il titolare della difesa viola"

22 ottobre 2024 21:08

Minotti: "Pongracic a Lecce è stato straordinario, per ora abbiamo visto il fratello"

05 settembre 2024 14:30

Minotti: "La Fiorentina è stata messa in difficoltà da una squadra di basso livello, ci sono lacune da curare"

23 agosto 2024 18:59

Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"

26 ottobre 2023 22:06

Minotti critico: "I gol sbagliati da Jovic non sono accettabili, non è centrato e non si tratta di sfortuna"

19 maggio 2023 16:16

Minotti in diretta a Sky: "La Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Non sono stanchi"

07 maggio 2023 12:03

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