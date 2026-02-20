20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Minotti: “Ho visto una squadra solida e organizzata, se trova continuità risale subito in classifica”

Redazione

20 Febbraio · 16:52

#FiorentinaMinotti

di

L’ex calciatore Minotti ha parlato su Radio Bruno della prestazione della Fiorentina di ieri contro il Jagiellonia: “Ho avuto l’impressione di una squadra solida compatta e organizzata. Nel primo tempo la Fiorentina ha creato poco ma non ha concesso nulla, poi ha affondato nella ripresa crescendo col passare dei minuti. Vanoli ha schierato calciatori che avevano voglia di mettersi in mostra come Fazzini e Fabbian e loro hanno risposto. Comuzzo e Fortini hanno vissuto mesi difficili, ma ieri li ho visti sereni. Contento anche per il gol di Piccoli, che ha fatto una prestazione di sacrificio e altruismo. Se la Fiorentina riuscisse a trovare continuità, risalendo in classifica prima del rush finale, potrebbe dire la sua in Conference e regalarsi un finale di stagione molto interessante”.

