Minotti: "Pongracic a Lecce è stato straordinario, per ora abbiamo visto il fratello"

L'ex bandiera parmense ha commentato le prestazioni offerte dal nuovo centrale arrivato dal lecce in estate

Ai microfoni di Lady Radio è intervenuto l'ex giocatore del Parma e commentatore Lorenzo Minotti per parlare di Fiorentina: "Il cambiamento in difesa è sostanziale perché se difendi a 3 applichi dei concetti di gioco diversi e una copertura degli spazi di un altro tipo. Con Palladino giochi uomo contro uomo e sei più esposto alle imbucate, ci vuole una maggior attenzione e un aiuto dal centrocampo che deve saper coprire gli spazi creati."

Su Pongracic: "Non lo riconosco, a Lecce era un buon giocatore con determinate qualità. Pongracic a Lecce ha fatto un campionato di livello ma se viene preso in velocità, ha dei problemi evidenti. Lui è un giocatore di lettura e deve stare in un contesto che funzioni in un determinato modo in maniera tale da spiccare con le sue doti. Per ora è il fratello, però ha bisogno di entrare in condizione. Non diamo giudizi affrettati."