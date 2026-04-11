Minotti durissimo: “Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì”

A Radio Bruno l’ex giocatore del Parma e ora commentatore Lorenzo Minotti ha attaccato Paolo Vanoli dopo la sconfitta di giovedì a Londra: “Vanoli è stato scolastico, doveva intervenire perché c’era Dodò in crisi contro Guessand, poi Gosens non ha mai accorciato e in avanti nessuno ha dato una mano a Piccoli che è rimasto isolato. Questa squadra non ha fatto nulla soprattutto nel primo tempo quando il Palace ha dominato.”

Prosegue: “Vanoli doveva prepararla meglio perché doveva sapere che loro giocavano sul ritmo e invece non ha avuto un piano gara adeguato. Non sa leggere le partite e fa sempre i soliti cambi senza incidere. Questa squadra va solo in orizzontale senza spunti e poi sapeva di essere in emergenza, ma non ha reagito.”

Sulla Fiorentina: “Vanoli doveva intervenire sugli esterni per aiutare Dodò, invece non l’ha capito e ha consegnato la Fiorentina al Palace. Questa squadra è migliorata, ma ancora non sa stare nelle partite per 90 minuti perché si prende troppo pause e si assenta.”