Minotti: "Sorprende l'atteggiamento della Fiorentina. Ora c'è il rischio di andare nel panico"

Minotti ha analizzato le problematiche emerse nella Fiorentina di Palladino a seguito della scia di risultati poco brillanti

L'ex giocatore, Lorenzo Minotti, è intervenuto a Sky Sport del momento attraversato dalla Fiorentina, soffermandosi sulle problematiche emerse nelle ultime prestazioni degli uomini di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha mostrato qualche difficoltà tattica. È bastata l'assenza di Bove per perdere gli equilibri e la compattezza della squadra. Un calo era prevedibile, considerando la serie di vittorie che avevano ottenuto, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stato l'atteggiamento della squadra. In questo momento c'è il rischio di andare nel panico. Arrivava da una pesante sconfitta contro il Monza, è riuscita a portarsi in vantaggio, ma con il Torino ridotto in dieci, la squadra è rimasta piatta, mettendosi così a rischio di un pareggio".

Pedullà: “Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare”

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-offre-10-piu-bonus-per-man-nuovo-tentativo-empoli-per-kouame-biraghi-puo-restare/285711/