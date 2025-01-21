Pedullà: "Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

TUDOR "Non ho citato nessuna squadra ieri. La Fiorentina cercherà di difendere fino alla fine Palladino, vogliono difendere il lavoro fatto finora. Su Tudor non ho notizie di trame o contatti in corso. Il sogno di Tudor è quello di tornare in Italia, è un manifesto ma non è una situazione che vede trame o proposte. Il Porto deve sostituire l'allenatore appena esonerato. La Fiorentina ha perso umiltà e fame. Per il resto non c'è altro di cui parlare".

KAYODE "Il 26 dicembre c'erano Brighton e Brentford. Da fine anno il Brentford ha sorpassato, mancano da firmare i documenti, non so se glieli manderanno in giornata o glieli hanno già mandato. Prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 17,5 con una percentuale sulla futura rivendita. Non so se può diventare obbligo, se ne saprò qualcosa lo comunicherò. Andando a mettere riscatto e una futura rivendita, si aggira sui 20 milioni, la parte minima che la Fiorentina aveva messo l'estate scorsa. Una richiesta che nessuno aveva soddisfatto, ma la Premier gli ha tenuto gli occhi addosso".

LUIZ HENRIQUE "Luiz Henrique non era titubante, c'era una forbice di 15 milioni tra l'offerta della Fiorentina e dello Zenit. Il campionato russo non è sicuramente il campionato con il più grande appeal, ma quando c'è una forbice del genere, cosa doveva aspettare il ragazzo? C'era uno scarto di 15 milioni. Non c'è stata una scelta. Ho voluto specificare perché c'è stata una fibrillazione nella narrativa come se lui aspettasse la Fiorentina, ma non è così. Non può essere così quando ci sono questi divari sulle offerte".

MAN "Il Parma sta prendendo il sostituto. Il Parma chiede 15 milioni per Man, fanno un acquisto da 6-7 milioni. Il Parma mi sembra un po' in confusione, sta facendo delle operazioni un po' in controtendenza al momento che sta attraversando. Sono indietro rispetto a dove dovrebbero essere in classifica. Il Parma vorrebbe incassare 15 più bonus, la Fiorentina è arrivata a 10 più bonus. È un nome sdoganato, dobbiamo seguirlo".

CHRISTENSEN "La Salernitana è allo scambio di documenti"

IKONE "Chicago Fire ha mandato una proposta scritta alla Fiorentina. Il calciatore è nel pensatoio, il Como ci ha riprovato in prestito con diritto di riscatto. Il Como sta seguendo esterni offensivi. Offerta del Chicago? Non la so quantificare, ma è un'offerta importante. Se non prendi il 100% della cifra spesa, ne prendi il 70%".

KOUAME "L'Empoli ci ha riprovato seriamente, è il primo della lista per distacco nella lista di D'Aversa. Ma teniamo ancora aperto lo scambio con Sanabria. Domenica non è stata l'occasione per parlarne dopo la partita. È una partita aperta, mi stupirei se Kouamé non partisse. Stesse parole che ho usato per Kayode. Cercheremo di essere pronti. Se il Torino chiude Casadei, è chiaro che devono fare un attaccante. Beto costa e l'Everton non lo da in prestito. Sanabria è un separato in casa Toro, la logica vuole che potrebbe essere una soluzione per entrambe le società. Vanoli non ne ha parlato. E quando un allenatore fa così, per me è la conferma che gli piacerebbe averlo".

CRISTANTE "Non ho riscontri, viene accostato perché, probabilmente, il suo agente è quello di Palladino. E questo porta ad accostarli ma, ad oggi, non c'è trattativa".

CENTROCAMPISTA "La Fiorentina può farne un altro".

COMUZZO "La Fiorentina vuole tenerlo, è normale. Per la Fiorentina è un patrimonio assoluto".

PARISI-BIRAGHI "Biraghi, per ora, è ancora a Firenze. Non è una notizia, ma una ricostruzione. Ci sono stati sondaggi sia per Parisi che per Biraghi. Chi ha problemi sulla sinistra se uscisse Cambiaso? Ma sono stati sondaggi che non hanno portato a cose concrete, ma non hanno portato a niente. Infatti, la Juve è andata su Chillwell. Prima di dare Parisi, ci deve essere qualcuno che offre la cifra giusta per buttarsi negli ultimi giorni di mercato. Il Como sta prendendo un ragazzo del Barcellona per la corsia mancina, Fabregas se può fa il mercato in Spagna. Su Biraghi starei prudente, il Napoli sta facendo Danilo e ha altre cose in testa. Lo scambio con Spinazzola si è fermato. Se dovesse andare con altri, vedremo. Altrimenti potrebbe tornare nel circuito".

CHERKI "Si può fare a 25 milioni. Se le Fiorentina vuole, è sul mercato e costa 22-23 più bonus. Il calciatore ha un patto con Lione per la cessione a giugno, lui sta prendendo tempo. L'Atalanta è in stand-by perché ha avuto sondaggi del Bayern, del Liverpool e del PSG. L'Atalanta ha offerto la cifra e, forse, è andata anche oltre".

DI MARZIO: “C’È ANCHE IL TRABZONSPOR SU IKONÈ, I CONTATTI CON IL CHICAGO FIRE SI SONO RAFFREDDATI”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-ce-anche-il-trabzonspor-su-ikone-i-contatti-con-il-chicago-fire-si-sono-raffreddati/285690/