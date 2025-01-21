Di Marzio: "C'è anche il Trabzonspor su Ikonè, i contatti con il Chicago Fire si sono raffreddati"

La Fiorentina continua a lavorare alla cessione di Jonathan Ikoné: Chicago e Trabzonspor sull’esterno offensivo, non solo Michael Kayode al Brentford: anche Jonathan Ikoné è uno dei calciatori in usci...

La Fiorentina continua a lavorare alla cessione di Jonathan Ikoné: Chicago e Trabzonspor sull’esterno offensivo, non solo Michael Kayode al Brentford: anche Jonathan Ikoné è uno dei calciatori in uscita dalla Fiorentina. Nell’ultima sfida contro il Torino, Raffaele Palladino lo ha escluso dalla lista dei convocati. Il classe 1998 ha giocato 22 partite in stagione, segnando quattro reti in UEFA Conference League. Su Jonathan Ikoné ci sono Trabzonspor e Chicago Fire. Sono in corso i contatti.

Jonathan Ikoné è dunque in partenza e su di lui ci sono Chicago Fire e Trabzonspor. In questo momento, però, la pista statunitense si è un po’ raffreddata. Le due società stanno comunque portando avanti contatti con la Fiorentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

LE PAROLE DELL'AGENTE DI MAN

https://www.labaroviola.com/lagente-di-man-frena-penso-che-i-giornali-italiani-stanno-esagerando-non-so-nulla-sulla-fiorentina/285684/