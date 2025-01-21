L'agente di Man frena: "Penso che i giornali italiani stanno esagerando, non so nulla sulla Fiorentina"

Il procuratore di Dennis Man Giovani Becali è stato intervistato da sportpersure.co ed ha parlato del possibile trasferimento di Dennis Man alla Fiorentina, calciatore che sembra diventato l'obbiettiv...

Il procuratore di Dennis Man Giovani Becali è stato intervistato da sportpersure.co ed ha parlato del possibile trasferimento di Dennis Man alla Fiorentina, calciatore che sembra diventato l'obbiettivo numero uno della Fiorentina dopo la trattativa fallita per Luiz Henrique che ha raggiunto lo Zenith San Pietroburgo. Queste le parole dell'agente di Man:

"Non so nulla di un trasferimento di Dennis alla Fiorentina. Penso che i giornali Italiani stanno esagerando, Dennis è un calciatore del Parma."

KAYODE AL BRENTFORD

https://www.labaroviola.com/ceccarini-via-libera-imminente-per-il-trasferimento-di-kayode-al-brentford-riscatto-a-16-17-milioni/285676/