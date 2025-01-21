Ceccarini: "Via libera imminente per il trasferimento di Kayode al Brentford, riscatto a 16-17 milioni"

Kayode lascerà la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, a rivelarlo è stato il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il suo profilo X. Infatti come rivelato da Ceccarini il...

Kayode lascerà la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, a rivelarlo è stato il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il suo profilo X. Infatti come rivelato da Ceccarini il Brentford ha raggiunto l'intesa con la Fiorentina per il trasferimento del giovane terzino italiano, sulla base di un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto a 16/17 milioni di euro, il via libera della Fiorentina per il trasferimento è atteso nelle prossime ore.

Kayode lascerà dunque la Fiorentina dopo aver giocato pochissimo in questa prima parte di stagione e andrà a giocare in Premier League con la possibilità che il prestito diventi un trasferimento a titolo definitivo.

PARMA VUOLE 20 MILIONI PER MAN

https://www.labaroviola.com/tmw-il-parma-per-man-vuole-20-milioni-la-fiorentina-ne-ha-offerti-12-ce-anche-il-como-su-di-lui/285513/