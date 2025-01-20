TMW: "Il Parma per Man vuole 20 milioni, la Fiorentina ne ha offerti 12. C'è anche il Como su di lui"

Il Parma chiede 20 milioni di euro per Dennis Man. È la cifra che i ducali hanno deciso di battezzare per l'eventuale cessione dell'ala rumena, seguito da diversi club della nostra Serie A come Fioren...

Il Parma chiede 20 milioni di euro per Dennis Man. È la cifra che i ducali hanno deciso di battezzare per l'eventuale cessione dell'ala rumena, seguito da diversi club della nostra Serie A come Fiorentina e Como. In particolare i viola hanno presentato, nei giorni scorsi, un'offerta da circa 12 milioni di euro, rispedita al mittente

. Anche i lariani hanno chiesto informazioni anche se non è da escludere che possa esserci una permanenza per evitare di rinforzare una squadra direttamente implicata per la corsa alla salvezza. Difficile, in ogni caso, che Man possa muoversi a meno che non ci siano altre proposte di alto livello e, appunto, intorno ai 20 milioni.

Man nei giorni scorsi aveva parlato così del suo momento e delle sue ambizioni. ""Penso che posso arrivare più in alto. Cerco di fare il meglio, di dare tutto sul campo. Può succedere di tutto. Idolo? Era Adrian Mutu, tutti noi rumeni guardavamo lui da bambini perché lui giocava a un livello più alto. Ha fatto bene qua in Italia, lo abbiamo guardato tutti per imparare. Qualificarsi al Mondiale? Sì, io penso di sì perché abbiamo creato un gruppo forte. Siamo tutti giovani, abbiamo giocato insieme anche in Under 21, credo che possiamo arrivarci". Lo scrive Tuttomercatoweb

PEDULLA SU CASTROVILLI

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