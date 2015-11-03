Notizie Procuratore Fiorentina

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L'agente di Man frena: "Penso che i giornali italiani stanno esagerando, non so nulla sulla Fiorentina"

21 gennaio 2025 11:48

L'agente di Reca fa visita al centro sportivo della Fiorentina: novità di mercato in arrivo?

07 aprile 2023 16:40

Rafaela Pimenta, la donna brasiliana che prende in mano tutto l'impero miliardario di Mino Raiola

03 maggio 2022 19:48

Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"

16 maggio 2019 15:14

Valcareggi: "Fiorentina brava nel portare a casa una gara ostica. Sesto posto alla portata, siamo alla pari del Milan"

17 ottobre 2017 15:34

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