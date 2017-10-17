Valcareggi: "Fiorentina brava nel portare a casa una gara ostica. Sesto posto alla portata, siamo alla pari del Milan"

Il grande tifoso Viola e agente Fifa Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Bruno Toscana di quello che potrà essere il vero obiettivo di questa Fiorentina. Così l'opinionista: "Vincere facilmente non è...

Il grande tifoso Viola e agente Fifa Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Bruno Toscana di quello che potrà essere il vero obiettivo di questa Fiorentina. Così l'opinionista: "Vincere facilmente non è sempre scontato, in Italia difficilmente si stravince e la Fiorentina ha avuto la meglio su una squadra tignosa. Ogni gara è diversa dall'altra: l'Udinese aveva stravinto contro la Sampdoria. Non si può parlare di retrocessione: è un disfattismo che non si giustifica. L'obiettivo è il sesto o settimo posto e per quello i viola sono in corsa. Vedo Juve, Napoli, Inter, Roma e Lazio più forte ma il Milan lo metto alla pari: i 200 milioni spesi sul mercato non contano nulla. Lotterà con noi, ora non ci resta che tifare: siamo indiziati per arrivare in quelle zone. L'Europa League vale come uno Scudetto".