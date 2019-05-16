Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"

Il procuratore di Matteo Politano, Davide Lippi ha dichiarato che: "L'attaccante nerazzurro è felice di stare all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato della Fiorentina? No, penso e direi che rim...

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2019 15:14

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