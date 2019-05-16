Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"
Il procuratore di Matteo Politano, Davide Lippi ha dichiarato che: "L'attaccante nerazzurro è felice di stare all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato della Fiorentina? No, penso e direi che rim...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 15:14
Il procuratore di Matteo Politano, Davide Lippi ha dichiarato che: "L'attaccante nerazzurro è felice di stare all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato della Fiorentina? No, penso e direi che rimarrà all’Inter. Matteo è un ragazzo serio, pulito di quelli perbene a cui non si può non voler bene. In campo non sente le pressioni e infatti non ha risentito minimamente del grande salto dal Sassuolo a Milano".
Fonte: fcinternews.it