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Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"

Il procuratore di Matteo Politano, Davide Lippi ha dichiarato che: "L'attaccante nerazzurro è felice di stare all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato della Fiorentina? No, penso e direi che rim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 15:14
Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter" -
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Il procuratore di Matteo Politano, Davide Lippi ha dichiarato che: "L'attaccante nerazzurro è felice di stare all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato della Fiorentina? No, penso e direi che rimarrà all’Inter. Matteo è un ragazzo serio, pulito di quelli perbene a cui non si può non voler bene. In campo non sente le pressioni e infatti non ha risentito minimamente del grande salto dal Sassuolo a Milano".

Fonte: fcinternews.it

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