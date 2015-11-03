Notizie Davide Lippi Fiorentina

Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"
24 settembre 2025 23:07
Davide Lippi applaude: "Joe Barone sta facendo passi da gigante, Pradè è un grande dirigente"
11 aprile 2022 20:03
Davide Lippi: "Troppo presto per parlare di Mayoral alla Fiorentina, vuole essere protagonista"
13 novembre 2021 18:42
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23 luglio 2021 20:12
Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori
19 giugno 2021 18:53
D. Lippi a Lady Radio: "Ribery devastante negli ultimi metri. Prandelli saprà ben posizionare i giocatori"
17 novembre 2020 18:50
Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"
16 maggio 2019 15:14
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