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Notizie Davide Lippi Fiorentina

Davide Lippi racconta: "Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente"

24 settembre 2025 23:07

Davide Lippi applaude: "Joe Barone sta facendo passi da gigante, Pradè è un grande dirigente"

11 aprile 2022 20:03

Davide Lippi: "Troppo presto per parlare di Mayoral alla Fiorentina, vuole essere protagonista"

13 novembre 2021 18:42

Sondaggio Fiorentina-Chiellini? Davide Lippi: "Smentisco categoricamente. Mai dichiarato quanto scritto"

23 luglio 2021 20:12

Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori

19 giugno 2021 18:53

D. Lippi a Lady Radio: "Ribery devastante negli ultimi metri. Prandelli saprà ben posizionare i giocatori"

17 novembre 2020 18:50

Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"

16 maggio 2019 15:14

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