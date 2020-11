D. Lippi a Lady Radio: “Ribery devastante negli ultimi metri. Prandelli saprà ben posizionare i giocatori”

Il noto agente e intermediario di mercato Davide Lippi, che portò a suo tempo l’asso francese Frank Ribery a Firenze, ha parlato a Lady Radio in merito del cambio di guida tecnica nella Fiorentina:

“Il cambio in panchina era inevitabile. Prandelli è l’uomo giusto per mettere i giocatori nelle giuste posizioni in campo. La squadra ha delle buone qualità e un bel mix fra giovani e giocatori di esperienza: voglio vedere i risultati nel medio-lungo termine, la situazione non potrà che migliorare. Io sono abbastanza soddisfatto, giudichiamo la Fiorentina fra un anno esatto. Ribery va fatto giocare dove può far male – conclude Lippi – Giocare dietro la punta o spalle alla porta a 60/70 metri dall’area di rigore avversaria, con i difensori italiani che puntano sul gioco fisico, è limitante per lui. E’ un giocatore da ultimi 20/30 metri”.

