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Notizie Cesare Prandelli Fiorentina

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"

24 marzo 2026 22:27

Prandelli: "All'inizio a Firenze non capivo le critiche, poi ho capito tutto: Firenze ama e si fa amare"

24 marzo 2026 20:51

Prandelli: "La Fiorentina è in difficoltà psicologica, parlare meno di calcio e più di famiglia e figli"

11 marzo 2026 18:49

Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"

05 marzo 2026 18:16

Cecchi non ci sta: “La Fiorentina non può essere questa, non funziona niente. Prandelli starebbe da Dio in società”

29 settembre 2025 16:34

Jorgensen: "Gli anni alla Fiorentina i più belli della mia carriera. Con Prandelli grandi stagioni in Champions"

24 settembre 2025 17:37

Prandelli: "In Italia uno come Yamal ce lo saremmo fatti scappare, non l'avremmo valorizzato"

20 settembre 2025 14:06

Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"

27 maggio 2024 22:14

Prandelli: "La Fiorentina è favorita, ma bisogna fare tutti gli scongiuri per questa partita"

27 maggio 2024 13:43

Prandelli: "Fiorentina e Inter hanno anche altri obiettivi, vince chi è più concentrato sulla Coppa Italia"

23 maggio 2023 11:53

Prandelli elogia la Fiorentina: "Sono orgoglioso, traguardo fantastico. Ora Firenze può sognare"

19 maggio 2023 19:12

Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"

01 luglio 2021 16:17

Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"

07 maggio 2021 16:56

Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

06 maggio 2021 16:21

Donadoni: "Se Prandelli si è dimesso ha avuto delle motivazioni forti"

28 marzo 2021 14:19

Italiano: "Sarò felice di rivedere Prandelli. È stato il primo a darmi fiducia"

18 febbraio 2021 14:36

Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"

14 febbraio 2021 17:51

Bucchioni: "Se è un monumento lo stadio Franchi, il comune lo conservi"

09 febbraio 2021 14:32

Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"

23 gennaio 2021 20:48

Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"

23 gennaio 2021 17:25

Callejon: "Questa vittoria è vita! Ho passato periodo strano dopo 7 anni da titolare a Napoli"

10 gennaio 2021 20:24

Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"

07 dicembre 2020 20:46

Dragowski a Dazn: "Prandelli ha avuto poco tempo per lavorare però ha già messo qualcosa di suo"

29 novembre 2020 14:53

Gamberini: "Prandelli scelta giusta, vederlo alla Fiorentina è fantastico. Penso adotterà il 4-3-3"

20 novembre 2020 22:03

Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"

20 novembre 2020 21:41

Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"

19 novembre 2020 21:36

D. Lippi a Lady Radio: "Ribery devastante negli ultimi metri. Prandelli saprà ben posizionare i giocatori"

17 novembre 2020 18:50

Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"

15 novembre 2020 18:35

Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"

07 novembre 2020 17:47

Mirabelli a Lady Radio: "La Fiorentina è da Europa. Cutrone risente delle difficoltà generali, deve crescere"

06 novembre 2020 18:38

Prandelli: "Amrabat non è un regista. Ma ognuno la vede a modo suo"

13 ottobre 2020 21:27

Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"

08 maggio 2020 20:43

Prandelli: "Tornare alla Fiorentina? Non ho ricevuto nessuna telefonata. Auguro a Beppe..."

09 febbraio 2020 10:54

Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

04 novembre 2019 12:24

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