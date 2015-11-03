Notizie Cesare Prandelli Fiorentina

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"
24 marzo 2026 22:27
Prandelli: "All'inizio a Firenze non capivo le critiche, poi ho capito tutto: Firenze ama e si fa amare"
24 marzo 2026 20:51
Prandelli: "La Fiorentina è in difficoltà psicologica, parlare meno di calcio e più di famiglia e figli"
11 marzo 2026 18:49
Prandelli: "L'allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli"
05 marzo 2026 18:16
Cecchi non ci sta: “La Fiorentina non può essere questa, non funziona niente. Prandelli starebbe da Dio in società”
29 settembre 2025 16:34
Jorgensen: "Gli anni alla Fiorentina i più belli della mia carriera. Con Prandelli grandi stagioni in Champions"
24 settembre 2025 17:37
Prandelli: "In Italia uno come Yamal ce lo saremmo fatti scappare, non l'avremmo valorizzato"
20 settembre 2025 14:06
Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"
27 maggio 2024 22:14
Prandelli: "La Fiorentina è favorita, ma bisogna fare tutti gli scongiuri per questa partita"
27 maggio 2024 13:43
Prandelli: "Fiorentina e Inter hanno anche altri obiettivi, vince chi è più concentrato sulla Coppa Italia"
23 maggio 2023 11:53
Prandelli elogia la Fiorentina: "Sono orgoglioso, traguardo fantastico. Ora Firenze può sognare"
19 maggio 2023 19:12
Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"
01 luglio 2021 16:17
Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"
07 maggio 2021 16:56
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Donadoni: "Se Prandelli si è dimesso ha avuto delle motivazioni forti"
28 marzo 2021 14:19
Italiano: "Sarò felice di rivedere Prandelli. È stato il primo a darmi fiducia"
18 febbraio 2021 14:36
Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"
14 febbraio 2021 17:51
Bucchioni: "Se è un monumento lo stadio Franchi, il comune lo conservi"
09 febbraio 2021 14:32
Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"
23 gennaio 2021 20:48
Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"
23 gennaio 2021 17:25
Callejon: "Questa vittoria è vita! Ho passato periodo strano dopo 7 anni da titolare a Napoli"
10 gennaio 2021 20:24
Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"
07 dicembre 2020 20:46
Dragowski a Dazn: "Prandelli ha avuto poco tempo per lavorare però ha già messo qualcosa di suo"
29 novembre 2020 14:53
Gamberini: "Prandelli scelta giusta, vederlo alla Fiorentina è fantastico. Penso adotterà il 4-3-3"
20 novembre 2020 22:03
Ariatti a TMW News: "Prandelli scelta strana. Dispiace vedere la Fiorentina fare un campionato anonimo"
20 novembre 2020 21:41
Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"
19 novembre 2020 21:36
D. Lippi a Lady Radio: "Ribery devastante negli ultimi metri. Prandelli saprà ben posizionare i giocatori"
17 novembre 2020 18:50
Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"
15 novembre 2020 18:35
Baiano: "Non si può giudicare un allenatore ogni settimana. Fiorentina in linea con obiettivo stagionale"
07 novembre 2020 17:47
Mirabelli a Lady Radio: "La Fiorentina è da Europa. Cutrone risente delle difficoltà generali, deve crescere"
06 novembre 2020 18:38
Prandelli: "Amrabat non è un regista. Ma ognuno la vede a modo suo"
13 ottobre 2020 21:27
Prandelli: "Non capisco la fretta di riprendere il campionato. È complicato programmare"
08 maggio 2020 20:43
Prandelli: "Tornare alla Fiorentina? Non ho ricevuto nessuna telefonata. Auguro a Beppe..."
09 febbraio 2020 10:54
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....
04 novembre 2019 12:24
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