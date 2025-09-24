Jorgensen: “Gli anni alla Fiorentina i più belli della mia carriera. Con Prandelli grandi stagioni in Champions”

Martin Jorgensen, ex centrocampista della Fiorentina e della nazionale danese, ha ricordato i suoi anni in viola intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole:

“In Italia ho giocato tanto tempo. Ho conosciuto la Serie A a Udine, mentre Firenze è sicuramente una piazza più difficile”.

Poi aggiunge:

“Gli anni alla Fiorentina sono senza dubbi tra i più belli della mia intera carriera, soprattutto gli ultimi tre-quattro. Con Prandelli in panchina, abbiamo fatto delle grandi stagioni in Champions League. Ricordo più che volentieri tutto questo”.