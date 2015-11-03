Notizie Jorgensen Fiorentina

Jorgensen: "Gli anni alla Fiorentina i più belli della mia carriera. Con Prandelli grandi stagioni in Champions"
24 settembre 2025 17:37
Jorgensen: "Il più bel ricordo viola il gol al Liverpool, il rimpianto resta la semifinale col Rangers"
22 marzo 2025 22:06
Prandelli ricorda: "Con me alla Fiorentina Jorgensen ha fatto tutti i ruoli tranne il portiere"
27 aprile 2023 12:01
Prandelli sulla sua Fiorentina: "Toni il migliore in area, Jorgensen il più importante, lottai con Ujfalusi"
16 gennaio 2023 18:28
Jorgensen: "La Fiorentina ha un bel progetto, serve pazienza ma i tifosi viola non ne hanno"
12 ottobre 2022 12:37
TMW, Fiorentina su Jorgensen del Feyenoord: può arrivare in prestito con diritto di riscatto
08 gennaio 2021 11:13
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Mutu: "Prandelli? Un padre. Osvaldo? Ha sbagliato con le sue dichiarazioni ma fa sempre la rockstar"
29 aprile 2020 21:13
Frey e Mutu su instagram: "Chiesa sia il pilastro del futuro. Bayern? Robben ci fece bestemmiare tanto.."
01 aprile 2020 17:52
Ujfalusi: "Che emozione il coro "Ufo ripensaci"! Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima della Champions League"
29 marzo 2020 20:03
CHE FINE HANNO FATTO GLI EROI DI LIVERPOOL-FIORENTINA 1-2?
13 dicembre 2018 22:28
Martin Jorgensen è arrivato in Curva Fiesole. Cori ed applausi per lui
01 dicembre 2018 16:46
Jorgensen: "Contro la Juventus sarò in Curva Fiesole perchè sono tifoso viola. Norgaard..."
21 novembre 2018 15:43
Il retroscena, Jorgensen un mese fa ha chiamato Firenze: "Vengo per la Juventus e vado in Fiesole"
21 novembre 2018 11:23
Norgaard: "Jorgensen sarà in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Vi racconto chi sono"
19 novembre 2018 10:16
Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield...
06 ottobre 2018 14:58
Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."
26 luglio 2018 16:05
Jorgensen: "Servono acquisti mirati, i tifosi vogliono vincere. Io di nuovo in Viola? Per ora non ci sono i presupposti..."
15 luglio 2017 21:50
Jorgensen: "Con la Juve si può fare, il Franchi sarà la marcia in più. E il 2-3 a Torino..."
12 gennaio 2017 22:39
Martin Jørgensen, simbolo di un'intelligenza che non c'è più
06 ottobre 2016 12:35
Frey su Instagram celebra Jorgensen: "Non è stato mediatico ma era il vero leader della Fiorentina"
05 ottobre 2016 15:25
Prandelli: "I tifosi fischiavano Jorgensen, poi ne hanno fatto un idolo"
30 settembre 2016 10:15
Salta il ritorno di Jorgensen? "Se lavoro devo essere pagato. Corvino..."
08 luglio 2016 13:34
Domani Jorgensen sarà a Firenze, fissato un incontro con Corvino
21 giugno 2016 08:50
Jorgensen: "Seguo già 3 giocatori, uno si chiama come me. Non mi sposto..."
08 giugno 2016 22:18
Ecco i primi nomi di Jorgensen: meno di 10 milioni per tre nazionali
08 giugno 2016 14:21
Cda viola il 17 agosto: ruoli e ultimi botti, DDV precisa tutto...
06 giugno 2016 22:45
Corvino annuncia il ritorno di Jorgensen, sarà Carlos Freitas il direttore sportivo
06 giugno 2016 12:43
Jorgensen ad un passo dal ritorno in viola: "Alla Fiorentina dirò di si"
05 giugno 2016 11:23
È Jorgensen l'ex Fiorentina che torna in società? Intanto Batistuta è a Firenze ma il motivo...
25 maggio 2016 11:42
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