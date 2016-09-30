Prandelli: "I tifosi fischiavano Jorgensen, poi ne hanno fatto un idolo"
Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato anche di un momento del suo passato viola, relativo al rapporto dei tifosi con Martin Jorgensen. Ecco le sue...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2016 10:15
Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato anche di un momento del suo passato viola, relativo al rapporto dei tifosi con Martin Jorgensen. Ecco le sue parole: "A Firenze all’inizio fischiavano Jorgensen. Ogni tocco di palla, arrivava la contestazione. Io non mi arresi, lui neppure e alla fine diventò un idolo".