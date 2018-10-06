Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield...

Oggi è il compleanno di Martin Jorgensen, centrocampista o meglio, tuttofare che ha militato nella squadra viola dal 2004 al 2010 totalizzando 182 presenze e 17 reti tra campionato e coppe. Indimentic...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2018 14:58

Condividi