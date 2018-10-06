Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield...
Oggi è il compleanno di Martin Jorgensen, centrocampista o meglio, tuttofare che ha militato nella squadra viola dal 2004 al 2010 totalizzando 182 presenze e 17 reti tra campionato e coppe. Indimentic...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 14:58
Oggi è il compleanno di Martin Jorgensen, centrocampista o meglio, tuttofare che ha militato nella squadra viola dal 2004 al 2010 totalizzando 182 presenze e 17 reti tra campionato e coppe. Indimenticabile la sua rete in Champions League ad Anfield quando la Fiorentina sbancò Liverpool per 1-2. Questo il post pubblicato dalla Fiorentina per celebrare “Martino”