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Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield...

Oggi è il compleanno di Martin Jorgensen, centrocampista o meglio, tuttofare che ha militato nella squadra viola dal 2004 al 2010 totalizzando 182 presenze e 17 reti tra campionato e coppe. Indimentic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 14:58
Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield... -
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Jorgensen
Martin Jorgensen
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Oggi è il compleanno di Martin Jorgensen, centrocampista o meglio, tuttofare che ha militato nella squadra viola dal 2004 al 2010 totalizzando 182 presenze e 17 reti tra campionato e coppe. Indimenticabile la sua rete in Champions League ad Anfield quando la Fiorentina sbancò Liverpool per 1-2. Questo il post pubblicato dalla Fiorentina per celebrare “Martino”

Tanti auguri a Martin Jørgensen per i suoi 43 anni. Quella vittoria ad Anfield...

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