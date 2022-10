Jorgensen: “La Fiorentina ha un bel progetto, serve pazienza ma i tifosi viola non ne hanno”

L’ex calciatore della Fiorentina Martin Jorgensen a grandhotelcalciomercato.com, ha parlato anche della viola. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha un bel progetto, bisogna solo aspettare ed avere pazienza. Purtroppo, i tifosi della Fiorentina ne hanno poca, si sa. Ci sono dei bei segnali, come il Centro Sportivo e il ritorno in Europa. Quella va giocata bene, per avere appeal e portare grandi giocatori”.

