Jorgensen: "Il più bel ricordo viola il gol al Liverpool, il rimpianto resta la semifinale col Rangers"

Martin Jorgensen ha parlato in zona mista dopo aver giocato il Pepito Day in onore di Giuseppe Rossi, queste le sue parole:"È sempre bello tornare qui, non pensavo di correre così tanto. Ritrovare vec...

Martin Jorgensen ha parlato in zona mista dopo aver giocato il Pepito Day in onore di Giuseppe Rossi, queste le sue parole:

"È sempre bello tornare qui, non pensavo di correre così tanto. Ritrovare vecchi amici è stato come tornare indietro nel tempo. Oggi seguo poco il calcio italiano, vedo solo i risultati. Ricordi in maglia viola? Il più bello fu il gol al Liverpool, mentre il rimpianto resta la semifinale col Glasgow Rangers. Udinese? A Udine stanno un po' meglio oggi, sono contento che sia i bianconeri sia i viola stiano andando bene. Udine è la piazza che mi ha lanciato, mi sono trovato molto bene anche all'Udinese".