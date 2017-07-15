Jorgensen: "Servono acquisti mirati, i tifosi vogliono vincere. Io di nuovo in Viola? Per ora non ci sono i presupposti..."

Il danese Martin Jorgensen è stato uno degli stranieri più amati a Firenze nel recente passato e non ha certamente scordato gli splendidi anni trascorsi con la maglia della Fiorentina. L'ex giocatore...

Il danese Martin Jorgensen è stato uno degli stranieri più amati a Firenze nel recente passato e non ha certamente scordato gli splendidi anni trascorsi con la maglia della Fiorentina. L'ex giocatore è stato intervistato da Sky Sport durante l'evento Star Sixes a Londra. Queste le sue dichiarazioni riguardanti la Fiorentina: "A Firenze ho passato degli anni bellissimi, c'era un ottimo mix tra calciatori giovani e campioni affermati, italiani e stranieri. Adesso la Fiorentina deve ripartire con entusiasmo, c'è da rifondare tutto e servirà anche un po' di fortuna. I viola dovranno comprare dei giocatori pronti fin da subito, i tifosi vogliono vincere. Futuro alla Fiorentina? Io sto bene in Danimarca, ci abbiamo provato l'anno scorso, ma non c'erano i presupposti così come non ci sono adesso".