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Martin Jorgensen è arrivato in Curva Fiesole. Cori ed applausi per lui

Come promesso nei giorni scorsi dallo stesso ex giocatore della Fiorentina, Martin Jorgensen è da poco arrivato in Curva Fiesole per sostenere la sua ex squadra nella parte più calda del tifo gigliato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 16:46
Martin Jorgensen è arrivato in Curva Fiesole. Cori ed applausi per lui - Firenze - 01/10/2006 - Calcio - Serie A - Fiorentina - Catania - Esultanza di Jorgensen - Foto Filippo Gabutti/Massimo Sestini
Firenze - 01/10/2006 - Calcio - Serie A - Fiorentina - Catania - Esultanza di Jorgensen - Foto Filippo Gabutti/Massimo Sestini
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Come promesso nei giorni scorsi dallo stesso ex giocatore della Fiorentina, Martin Jorgensen è da poco arrivato in Curva Fiesole per sostenere la sua ex squadra nella parte più calda del tifo gigliato contro la Juventus. Per lui all’arrivo sulla gradinata, cori ed applausi.

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