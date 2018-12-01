Martin Jorgensen è arrivato in Curva Fiesole. Cori ed applausi per lui
Come promesso nei giorni scorsi dallo stesso ex giocatore della Fiorentina, Martin Jorgensen è da poco arrivato in Curva Fiesole per sostenere la sua ex squadra nella parte più calda del tifo gigliato...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 16:46
Come promesso nei giorni scorsi dallo stesso ex giocatore della Fiorentina, Martin Jorgensen è da poco arrivato in Curva Fiesole per sostenere la sua ex squadra nella parte più calda del tifo gigliato contro la Juventus. Per lui all’arrivo sulla gradinata, cori ed applausi.