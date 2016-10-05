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Frey su Instagram celebra Jorgensen: "Non è stato mediatico ma era il vero leader della Fiorentina"

Martin un esempio da seguire, è stato un leader vero, sempre molto professionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2016 15:25
Frey su Instagram celebra Jorgensen: "Non è stato mediatico ma era il vero leader della Fiorentina" -
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Sul suo profilo Instagram l'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha postato una foto con Martin Jorgensen scattata pochi giorni fa in occasione della partita di beneficenza che si è tenuta al Franchi, partita in cui i due viola si sono ritrovati proprio a Firenze, queste il post e le belle parole che il portiere francese ha dedicato a Martin Jorgensen in riferimento alla Fiorentina di qualche anno fa:  "Non è stato a livello mediatico importante quanto alcuno di noi, ma è sempre stato un leader silenzioso grazie alla sua professionalità e l'impegno che ha sempre messo in campo. Grande giocatore e grande uomo!! Un abbraccio al mio amico nonno jorgi"

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