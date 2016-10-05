Frey su Instagram celebra Jorgensen: "Non è stato mediatico ma era il vero leader della Fiorentina"

Martin un esempio da seguire, è stato un leader vero, sempre molto professionale

Sul suo profilo Instagram l'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha postato una foto con Martin Jorgensen scattata pochi giorni fa in occasione della partita di beneficenza che si è tenuta al Franchi, partita in cui i due viola si sono ritrovati proprio a Firenze, queste il post e le belle parole che il portiere francese ha dedicato a Martin Jorgensen in riferimento alla Fiorentina di qualche anno fa: "Non è stato a livello mediatico importante quanto alcuno di noi, ma è sempre stato un leader silenzioso grazie alla sua professionalità e l'impegno che ha sempre messo in campo. Grande giocatore e grande uomo!! Un abbraccio al mio amico nonno jorgi"