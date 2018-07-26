Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."

Il neo acquisto della Fiorentina, Christian Norgaard, si è presentato alla stampa:"Me la cavo bene in fase difensiva ma sono bravo anche ad organizzare il gioco, per me la Fiorentina è una grande squa...

Il neo acquisto della Fiorentina, Christian Norgaard, si è presentato alla stampa:

"Me la cavo bene in fase difensiva ma sono bravo anche ad organizzare il gioco, per me la Fiorentina è una grande squadra, e quando mi ha cercato non ho esitato. Badelj? Lo conosco bene, giocavamo insieme all'Amburgo, lui è molto elegante, io difendo un po' di più. Voglio da subito essere d'aiuto per la squadra. Jorgensen? L'ho sentito, mi ha detto che ama questa città e mi ha consigliato dove andare. I miei vecchi tifosi? Sono come quelli viola, vicini alla squadra ed ho avuto piacere a salutarli. A chi mi ispiro? Jorgensen ovviamente! (ride n.d.r.) e Zidane..."