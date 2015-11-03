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Notizie Norgaard Fiorentina

Norgaard: “È un sogno essere all’Arsenal. Non pensavo di raggiungere la Champions a 31 anni”

10 luglio 2025 17:44

Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all'Arsenal per 14 milioni

08 luglio 2025 16:40

Ricordate Nørgaard alla Fiorentina? Dall'Inghilterra: "Piace ad Arteta, Potrebbe andare all'Arsenal"

23 giugno 2025 15:00

Corvino: "Alla Fiorentina Norgaard non è stato valorizzato, ora va al mondiale al posto di Hjulmand"

17 novembre 2022 16:41

La rivincita di Norgaard: da esubero della Fiorentina al Mondiale con Eriksen e Schmeichel

14 novembre 2022 17:00

Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen

21 maggio 2022 12:52

Nazione, Norgaard, il Brentford l'ha riscattato: 4,5 milioni versati nelle casse della Fiorentina

28 giugno 2021 10:09

Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro

24 giugno 2019 21:02

Ufficiale: Norgaard è stato venduto al Brentford per 4 milioni di euro. Era stato comprato per sostituire Milan Badelj

28 maggio 2019 11:10

Norgaard se ne va, ceduto al Brentford per 4 milioni di euro. La stessa cifra dell'acquisto

27 maggio 2019 13:25

Dall'Inghilterra, Norgaard venduto al Brentford per 3 milioni di euro. Accordo trovato

26 maggio 2019 19:51

Nazione, Norgaard verso il trasferimento in Premier, e la Fiorentina si prepara ad un'altra plusvalenza

17 maggio 2019 12:26

Montella pronto a rispolverare Norgaard contro il Parma. Edimilson in panchina

15 maggio 2019 19:54

La Sampdoria vuole Norgaard, sondaggio con la Fiorentina per averlo a fine stagione

07 maggio 2019 14:31

Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo"

02 maggio 2019 14:11

Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina

27 gennaio 2019 09:08

Calamai: "A Milano Pioli sia bravo a scegliere tre titolari giusti a centrocampo. Ecco chi saranno..

20 dicembre 2018 22:17

Sconcerti:" Siamo una squadra che ha paura quando gioca. Dal mercato, ecco perché Balotelli non fa per noi.."

20 dicembre 2018 21:59

Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."

13 dicembre 2018 18:44

Cor. Fiorentino: con l’Empoli tocca a Norgaard. Quel consiglio di Milan Badelj...

12 dicembre 2018 13:41

Norgaard, possibile esordio dal primo minuto col Bologna. Veretout torna all'origine

22 novembre 2018 12:05

Norgaard avverte: "Se resto in panchina in estate me ne vado. Pioli e Corvino dicono..."

20 novembre 2018 14:02

(VIDEO) Norgaard: “Non mi vedo lontano da Firenze, lavoro per farmi trovare pronto. Pioli è un mister...”

20 novembre 2018 11:24

CdS Stadio, a Bologna con il 3-5-2 e Norgaard titolare. In attacco Pjaca out?

20 novembre 2018 11:08

Norgaard: "Jorgensen sarà in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Vi racconto chi sono"

19 novembre 2018 10:16

Danimarca: visti i vari infortuni, convocato all’ultimo momento Norgaard

17 novembre 2018 12:42

Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?

12 novembre 2018 11:25

Rivoluzione tattica di Pioli: dentro Norgaard, Veretout torna alle origini. E su Gerson...

06 novembre 2018 19:37

Norgaard stupisce tutti in allenamento. Partirà titolare contro la Roma?

01 novembre 2018 10:40

Corriere dello Sport Stadio, Norgaard tornerà a disposizione per la Roma

26 ottobre 2018 13:16

Pioli e l'importanza di cambiare. Aspettando Norgaard, Veretout può tornare mezzala

20 ottobre 2018 14:20

Norgaard si fa male con la nazionale, lesione al legamento collaterale. Il report della Fiorentina

17 ottobre 2018 15:44

Calamai: "Pjaca corpo estraneo, Norgaard acquisto sbagliato. Sottil non è il vero talento giovane..."

11 ottobre 2018 15:56

Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?

29 agosto 2018 09:20

La Nazione, verso il Chievo sorpresa Norgaard sulla mediana. Eysseric da esubero a titolare

25 agosto 2018 09:25

Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...

24 agosto 2018 17:35

Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."

23 agosto 2018 16:22

Gazzetta, ad Arezzo non convince Norgaard al centro. Con il Chievo parte Dabo? Gerson che personalità...

23 agosto 2018 09:06

Pioli: "Veretout sarà il regista e non sottovalutate Benassi. Mercato positivo abbiamo giocatori che possono vincere partite"

22 agosto 2018 09:19

Arrivo alla Fiorentina ed è subito convocazione in Nazionale maggiore per Norgaard con la Danimarca

21 agosto 2018 09:15

FORM. UFFICIALE: MIRALLAS IN PANCHINA, GIOCA NORGAARD. DAVANTI EYSSERIC NEL TRIDENTE

11 agosto 2018 14:53

Nørgaard: "All'inizio era opprimente, ora comincio a sentire di aver fatto la scelta giusta. La Fiorentina..."

01 agosto 2018 13:40

Corriere Dello Sport, domani in campo ore 19 contro l'Heracles. Pioli proverà la nuova linea mediana

31 luglio 2018 09:14

Benassi: "EL? Giusto che la giochi il Milan. Bene Gerson e Norgaard, vincere il quadrangolare..."

30 luglio 2018 20:18

Pioli: “Il TAS ci ha tolto energie. Gerson indietro fisicamente. Norgaard giocatore intelligente”

28 luglio 2018 20:03

Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."

26 luglio 2018 16:05

Corriere Fiorentino: la nuova Fiorentina vedrà Norgaard mediano. Via Saponara

22 luglio 2018 11:23

Pioli: “Dispiace per la sconfitta. Mi è piaciuto Norgaard. Gerson lo vedo più mezz’ala. I tifosi...”

21 luglio 2018 19:22

TOP e FLOP, Lafont superlativo, bene Norgaard. Male Veretout e Simeone

21 luglio 2018 19:05

Maxi Olivera al River per 4 milioni, i soldi per finanziare Nørgaard, gigante danese sulle orme di Badelj

20 luglio 2018 09:36

Casa Mercato viola, preso Norgaard, Gerson quasi e Pjaca può seguire. Rebic che regalo!

19 luglio 2018 23:40

Pioli: "Abbiamo seguito Norgaard che è un mediano. Mi piacerebbe allenare Gerson, tranquillo sui big"

19 luglio 2018 23:23

Norgaard, i dettagli: operazione da 3.5 milioni. La durata del contratto che lo legherà alla Fiorentina...

19 luglio 2018 19:48

(VIDEO): Ecco Nørgaard, centrocampista completo con una buona tecnica ed il vizio del goal...

19 luglio 2018 19:31

UFFICIALE, LA FIORENTINA PRENDE NØRGAARD, CENTROCAMPISTA '94 DEL BRØNDBY IF. ECCO LA FORMULA

19 luglio 2018 19:10

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