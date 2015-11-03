Notizie Norgaard Fiorentina

Norgaard: “È un sogno essere all’Arsenal. Non pensavo di raggiungere la Champions a 31 anni”
10 luglio 2025 17:44
Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all'Arsenal per 14 milioni
08 luglio 2025 16:40
Ricordate Nørgaard alla Fiorentina? Dall'Inghilterra: "Piace ad Arteta, Potrebbe andare all'Arsenal"
23 giugno 2025 15:00
Corvino: "Alla Fiorentina Norgaard non è stato valorizzato, ora va al mondiale al posto di Hjulmand"
17 novembre 2022 16:41
La rivincita di Norgaard: da esubero della Fiorentina al Mondiale con Eriksen e Schmeichel
14 novembre 2022 17:00
Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen
21 maggio 2022 12:52
Nazione, Norgaard, il Brentford l'ha riscattato: 4,5 milioni versati nelle casse della Fiorentina
28 giugno 2021 10:09
Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro
24 giugno 2019 21:02
Ufficiale: Norgaard è stato venduto al Brentford per 4 milioni di euro. Era stato comprato per sostituire Milan Badelj
28 maggio 2019 11:10
Norgaard se ne va, ceduto al Brentford per 4 milioni di euro. La stessa cifra dell'acquisto
27 maggio 2019 13:25
Dall'Inghilterra, Norgaard venduto al Brentford per 3 milioni di euro. Accordo trovato
26 maggio 2019 19:51
Nazione, Norgaard verso il trasferimento in Premier, e la Fiorentina si prepara ad un'altra plusvalenza
17 maggio 2019 12:26
Montella pronto a rispolverare Norgaard contro il Parma. Edimilson in panchina
15 maggio 2019 19:54
La Sampdoria vuole Norgaard, sondaggio con la Fiorentina per averlo a fine stagione
07 maggio 2019 14:31
Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo"
02 maggio 2019 14:11
Hancko e Norgaard titolari contro il Chievo. Ecco la probabile formazione della Fiorentina
27 gennaio 2019 09:08
Calamai: "A Milano Pioli sia bravo a scegliere tre titolari giusti a centrocampo. Ecco chi saranno..
20 dicembre 2018 22:17
Sconcerti:" Siamo una squadra che ha paura quando gioca. Dal mercato, ecco perché Balotelli non fa per noi.."
20 dicembre 2018 21:59
Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."
13 dicembre 2018 18:44
Cor. Fiorentino: con l’Empoli tocca a Norgaard. Quel consiglio di Milan Badelj...
12 dicembre 2018 13:41
Norgaard, possibile esordio dal primo minuto col Bologna. Veretout torna all'origine
22 novembre 2018 12:05
Norgaard avverte: "Se resto in panchina in estate me ne vado. Pioli e Corvino dicono..."
20 novembre 2018 14:02
(VIDEO) Norgaard: “Non mi vedo lontano da Firenze, lavoro per farmi trovare pronto. Pioli è un mister...”
20 novembre 2018 11:24
CdS Stadio, a Bologna con il 3-5-2 e Norgaard titolare. In attacco Pjaca out?
20 novembre 2018 11:08
Norgaard: "Jorgensen sarà in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Vi racconto chi sono"
19 novembre 2018 10:16
Danimarca: visti i vari infortuni, convocato all’ultimo momento Norgaard
17 novembre 2018 12:42
Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?
12 novembre 2018 11:25
Rivoluzione tattica di Pioli: dentro Norgaard, Veretout torna alle origini. E su Gerson...
06 novembre 2018 19:37
Norgaard stupisce tutti in allenamento. Partirà titolare contro la Roma?
01 novembre 2018 10:40
Corriere dello Sport Stadio, Norgaard tornerà a disposizione per la Roma
26 ottobre 2018 13:16
Pioli e l'importanza di cambiare. Aspettando Norgaard, Veretout può tornare mezzala
20 ottobre 2018 14:20
Norgaard si fa male con la nazionale, lesione al legamento collaterale. Il report della Fiorentina
17 ottobre 2018 15:44
Calamai: "Pjaca corpo estraneo, Norgaard acquisto sbagliato. Sottil non è il vero talento giovane..."
11 ottobre 2018 15:56
Corriere Dello Sport, Fiorentina oggi a lavoro verso l'Udinese. Confermati gli 11 di domenica?
29 agosto 2018 09:20
La Nazione, verso il Chievo sorpresa Norgaard sulla mediana. Eysseric da esubero a titolare
25 agosto 2018 09:25
Pioli in allenamento sta provando Norgaard titolare al posto di Dabo. Pjaca e Mirallas...
24 agosto 2018 17:35
Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."
23 agosto 2018 16:22
Gazzetta, ad Arezzo non convince Norgaard al centro. Con il Chievo parte Dabo? Gerson che personalità...
23 agosto 2018 09:06
Pioli: "Veretout sarà il regista e non sottovalutate Benassi. Mercato positivo abbiamo giocatori che possono vincere partite"
22 agosto 2018 09:19
Arrivo alla Fiorentina ed è subito convocazione in Nazionale maggiore per Norgaard con la Danimarca
21 agosto 2018 09:15
FORM. UFFICIALE: MIRALLAS IN PANCHINA, GIOCA NORGAARD. DAVANTI EYSSERIC NEL TRIDENTE
11 agosto 2018 14:53
Nørgaard: "All'inizio era opprimente, ora comincio a sentire di aver fatto la scelta giusta. La Fiorentina..."
01 agosto 2018 13:40
Corriere Dello Sport, domani in campo ore 19 contro l'Heracles. Pioli proverà la nuova linea mediana
31 luglio 2018 09:14
Benassi: "EL? Giusto che la giochi il Milan. Bene Gerson e Norgaard, vincere il quadrangolare..."
30 luglio 2018 20:18
Pioli: “Il TAS ci ha tolto energie. Gerson indietro fisicamente. Norgaard giocatore intelligente”
28 luglio 2018 20:03
Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."
26 luglio 2018 16:05
Corriere Fiorentino: la nuova Fiorentina vedrà Norgaard mediano. Via Saponara
22 luglio 2018 11:23
Pioli: “Dispiace per la sconfitta. Mi è piaciuto Norgaard. Gerson lo vedo più mezz’ala. I tifosi...”
21 luglio 2018 19:22
TOP e FLOP, Lafont superlativo, bene Norgaard. Male Veretout e Simeone
21 luglio 2018 19:05
Maxi Olivera al River per 4 milioni, i soldi per finanziare Nørgaard, gigante danese sulle orme di Badelj
20 luglio 2018 09:36
Casa Mercato viola, preso Norgaard, Gerson quasi e Pjaca può seguire. Rebic che regalo!
19 luglio 2018 23:40
Pioli: "Abbiamo seguito Norgaard che è un mediano. Mi piacerebbe allenare Gerson, tranquillo sui big"
19 luglio 2018 23:23
Norgaard, i dettagli: operazione da 3.5 milioni. La durata del contratto che lo legherà alla Fiorentina...
19 luglio 2018 19:48
(VIDEO): Ecco Nørgaard, centrocampista completo con una buona tecnica ed il vizio del goal...
19 luglio 2018 19:31
UFFICIALE, LA FIORENTINA PRENDE NØRGAARD, CENTROCAMPISTA '94 DEL BRØNDBY IF. ECCO LA FORMULA
19 luglio 2018 19:10
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