Montella pronto a rispolverare Norgaard contro il Parma. Edimilson in panchina
Come riportato da La Nazione, Montella potrebbe provare il danese Norgaard nella partita di domenica contro il Parma. Il centrocampista, entrato tra l'altro negli ultimi minuti di Fiorentina-Milan..
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2019 19:54
Come riportato da La Nazione, Montella potrebbe provare il danese Norgaard nella partita di domenica contro il Parma. Il centrocampista, entrato tra l'altro negli ultimi minuti di Fiorentina-Milan, metterebbe in panchina Edimilson Fernandes, pronto a tornare al West Ham. Dabo andrebbe così a ricoprire il ruolo di mezz'ala al pari di Benassi.