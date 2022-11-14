La rivincita di Norgaard: da esubero della Fiorentina al Mondiale con Eriksen e Schmeichel

Il CT della Danimarca Kasper Hjulmand ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per la spedizione in Qatar che avrà inizio tra poco meno di una settimana. Tante conoscenze italiane come l'ex Inte...

Il CT della Danimarca Kasper Hjulmand ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per la spedizione in Qatar che avrà inizio tra poco meno di una settimana. Tante conoscenze italiane come l'ex Inter Eriksen, l' ex Sampdoria Damsgaard e l'attuale difensore centrale del Milan Simon Kjaer: salta all'occhio, però, il nome di Christian Norgaard. Il centrocampista del Brentford, con un passato sicuramente non eccezionale alla Fiorentina, ha trovato nuovi stimoli in Premier League sorprendendo tutti con ottime prestazioni e diventando titolare nelle ultime due stagioni.

Dopo Pedro con il Brasile adesso anche Norgaard si aggiunge ai possibili rimpianti della società Viola. Di seguito il post Instagram della Nazionale danese in merito alla lista dei convocati

GOLLINI POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA A GENNAIO?

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