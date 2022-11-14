TMW, Gollini operazione disastrosa della Fiorentina. Può tornare da subito all'Atalanta

La Fiorentina si è pentita già dell'acquisto di Gollini e potrebbe far tornare il portiere all'Atalanta già a gennaio

Arrivato in estate per essere un titolare, Pierluigi Gollini, complice anche qualche incertezza, soprattutto in Conference League, ha certamente giocato meno di quello che tutti si sarebbero aspettati, con Pietro Terracciano molto spesso titolare e fresco di rinnovo di contratto con il club viola.

Proprio la firma dell'estremo difensore, che si è dunque legato ai gigliati fino al 2025, potrebbe aver cambiato ancora di più le carte in tavola e in questo mese e mezzo di sosta si apriranno delle riflessioni sul futuro di Gollini, che potrebbe anche salutare Firenze a gennaio per far ritorno all'Atalanta e, magari successivamente, intraprendere un'altra avventura altrove. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

IL GIUDIZIO DI CESARI

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