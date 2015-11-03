Labaro Viola

Notizie Gollini Fiorentina

Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata

23 luglio 2025 18:25

SkySport: "Valzer degli ex portieri viola. Dopo Terracciano e Sportiello, anche Gollini si accasa alla Cremonese"

17 luglio 2025 16:16

Gollini al Genoa è un flop: perde il posto da titolare e il Genoa lo cede alla Roma dove farà il secondo

24 gennaio 2025 11:52

Gollini è un flop anche al Genoa, dopo le papere adesso anche l'infortunio. Verrà operato all'anca

15 ottobre 2024 20:32

Clamoroso al Monza: dopo il mancato arrivo di Gollini i brianzoli chiudono per Keylor Navas

29 luglio 2024 14:08

Dietrofront sul trasferimento di Gollini al Monza: il portiere ex Fiorentina per ora resta all'Atalanta

29 luglio 2024 13:35

Gollini lascia nuovamente l'Atalanta: andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni

27 luglio 2024 12:50

Aumentano le assenze in casa Napoli: Gollini non convocato per un problema muscolare, Mario Rui in dubbio

16 maggio 2024 14:16

La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto

08 ottobre 2023 13:52

I convocati del Napoli per la Fiorentina: Gollini se la guarda dalla tribuna, assenti anche Juan Jesus e Rahmani

08 ottobre 2023 11:38

Repubblica scrive: "Christensen rischia di essere un’operazione peggiore di Gollini. Spesso a farfalle"

23 settembre 2023 15:21

Sentite Gollini: "Contro Fiorentina ero tranquillo perchè ero già campione, pensavo a festeggiare"

12 maggio 2023 18:17

Gollini festeggia: "Volevo giocare contro la Fiorentina. Contento di aver contribuito allo scudetto"

07 maggio 2023 20:57

Cinquini: "Sirigu ha portato maturità, Gollini voleva fare il titolare. Cabral? Ha ritrovato fiducia"

14 marzo 2023 13:38

Gollini, altro che Atalanta una famiglia, attaccò anche Gasperini: "Ho avuto problemi personali con lui"

13 marzo 2023 22:34

Retroscena Gollini, a Italiano disse: "Non posso fare mica il secondo a Terracciano, l'ho fatto a Lloris"

12 marzo 2023 22:18

Barone sulle parole di Gollini: "Non ha fatto il professionista, si commenta da solo"

12 marzo 2023 14:57

Gollini cerca di giustificarsi: "Mie parole fraintese ma ho solo descritto un mio stato d'animo"

11 marzo 2023 23:59

Gollini, un malessere che nasce da lontano. A Firenze festini e papere. Italiano preferiva Provedel

11 marzo 2023 23:14

Gollini: "Alla Fiorentina sono stato preso in giro, mi hanno fatto passare la voglia di giocare"

11 marzo 2023 21:20

Spalletti accoglie Gollini: "Portiere molto forte, momento di flessione perchè stava in panchina"

29 gennaio 2023 00:09

Le prime parole di Gollini da giocatore del Napoli: "Grazie di cuore. Poche parole, tanta fame e lavoro"

25 gennaio 2023 19:15

Tra stasera e domani mattina le visite mediche di Sirigu a Firenze. Gollini le ha fatte con il Napoli

24 gennaio 2023 17:37

TMW, Gollini al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Saluta Firenze dopo 6 mesi

24 gennaio 2023 13:50

Gazzetta, Gollini visite e firma col Napoli, Sirigu sarà un nuovo giocatore della Fiorentina

24 gennaio 2023 11:40

Galli: "Scambio Sirigu-Gollini? Ci guadagna la Fiorentina. Non capisco perché Spalletti abbia accettato"

23 gennaio 2023 19:00

Meret accoglie Gollini al Napoli: "Ci darà una grande mano, ci siamo conosciuti in nazionale"

22 gennaio 2023 16:46

Convocati Fiorentina per il Torino: tornano Saponara e Mandragora, Castrovilli out, assente Gollini

20 gennaio 2023 18:16

Galli: "Gollini via e arriva Sirigu, ci guadagna la Fiorentina. Martinelli deve essere il titolare fra 2 anni"

18 gennaio 2023 17:28

TMW, Atalanta non si oppone al passaggio di Gollini dal Napoli alla Fiorentina, continuano contatti

18 gennaio 2023 15:20

Tuttosport, Sirigu-Fiorentina ormai manca solo l’ufficialità. Gollini approderà al Napoli

18 gennaio 2023 09:52

TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi

17 gennaio 2023 23:00

Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"

17 gennaio 2023 21:46

Berti: "Società doveva dare tempo a Gollini, è più forte di Terracciano: sbagliato toglierlo dopo Napoli"

17 gennaio 2023 18:54

Venerato conferma: "Lo scambio Sirigu-Gollini verrà annunciato all'inizio della prossima settimana"

17 gennaio 2023 16:50

Pedullà annuncia: "Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli, trattativa molto avanzata, si dei club"

17 gennaio 2023 15:58

Corriere dello Sport: “Scambio Gollini-Sirigu si farà. Il Napoli tratta la formula con l’Atalanta"

17 gennaio 2023 09:30

Pedullà annuncia: "Fiorentina apre allo scambio Gollini-Sirigu. Portiere ha chiesto cessione al Napoli"

16 gennaio 2023 23:16

Nazione: "Italiano vuole una vera riserva di Terracciano. Prende piede scambio Gollini-Sirigu"

15 gennaio 2023 10:50

Radio Bruno, Gollini possibile titolare contro la Roma perchè Terracciano ha ferita profonda al ginocchio

14 gennaio 2023 14:30

Sky Sport: "Napoli vuole Gollini dalla Fiorentina, possibile scambio con Sirigu che andrebbe a Firenze"

14 gennaio 2023 00:08

Se arriverà una proposta per Gollini lascerà la Fiorentina e Cerofolini diventerà il secondo portiere

09 gennaio 2023 13:12

Pedullà: "Gollini non torna all'Atalanta perchè Gasperini non vuole vederlo nemmeno in cartolina"

04 gennaio 2023 01:16

Nazione, Gollini pronto a uscire già a gennaio, promozione per Cerofolini

02 gennaio 2023 11:03

Gazzetta, Gollini può partire se gli piace la squadra che lo segue: spunta il Wolverhampton

31 dicembre 2022 09:30

Corriere dello Sport, Gollini-Fiorentina all'addio: il portiere potrebbe cambiare agente

29 dicembre 2022 09:48

Cragno, il Monza è stato un fallimento. La Fiorentina potrebbe prenderlo se parte Gollini

27 dicembre 2022 20:25

Nazione, la Fiorentina si interroga sul futuro di Gollini: il portiere può partire forse già a gennaio

27 dicembre 2022 08:47

TMW, la Fiorentina ha deciso di cedere Gollini e di promuovere il baby fenomeno 2006 Martinelli

25 dicembre 2022 15:51

Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva

21 dicembre 2022 09:36

Gollini "scaricato", la Salernitana gli preferisce Ochoa. Il messicano è già in arrivo in Italia

20 dicembre 2022 22:30

Antognoni non ha dubbi: "Amrabat? Se la Fiorentina vuole rinforzarsi non può mandarlo via"

19 dicembre 2022 22:05

Tuttosport, Gollini-Fiorentina avventura al capolinea? Su di lui c’è la Salernitana

14 dicembre 2022 09:45

Nazione, Gollini in ombra alla Fiorentina. Ora la decisione sul suo futuro è del portiere gigliato

12 dicembre 2022 08:36

Da Salerno scrivono: "Gollini a gennaio potrebbe diventare il nuovo portiere della Salernitana"

11 dicembre 2022 20:19

Nazione, Gollini-Fiorentina all'addio? No, situazione in stallo ma tutto può cambiare presto

11 dicembre 2022 10:16

Pradè parla di Gollini: "Vuole giocare, se vuole farlo nella Fiorentina deve fare qualcosa in più"

01 dicembre 2022 20:03

Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza

01 dicembre 2022 09:26

Gazzetta, Gollini in ombra a Firenze avventura al capolinea: Bologna interessato per giugno 

29 novembre 2022 09:20

Nazione, Terracciano è la garanzia della Fiorentina. Gollini ora deve evitare lo strappo

28 novembre 2022 09:24

Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez

27 novembre 2022 09:54

Viviano sicuro: "Se rigiochi 10 volte la partita Milan-Fiorentina per 9 volte vince la Fiorentina"

25 novembre 2022 22:34

Da Bergamo annunciano: "Gollini a gennaio tornerà all'Atalanta. Non ha giocato come desiderava"

24 novembre 2022 17:01

Nazione, Gollini all'addio. Idea Cragno ma la Fiorentina vuole il prestito senza diritto di riscatto 

24 novembre 2022 09:21

CorFio, Gollini-Cragno possibile scambio con il Monza. Barak, rinnovo legato al suo impiego 

23 novembre 2022 08:47

Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari

22 novembre 2022 09:35

La Nazione scrive: "Cragno non sta giocando al Monza, potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"

21 novembre 2022 13:08

Corriere dello Sport, torna di moda Nikolaou per la Fiorentina. Gollini in uscita, idea Cragno

18 novembre 2022 09:55

TMW, Gollini operazione disastrosa della Fiorentina. Può tornare da subito all'Atalanta

14 novembre 2022 13:21

La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"

10 novembre 2022 15:21

Probabile formazione: Igor torna con Milenkovic, torna Amrabat dal 1’. Gollini ko

09 novembre 2022 08:56

I convocati della Fiorentina, ancora fuori Nico Gonzalez e Sottil, anche Gollini non è nella lista

08 novembre 2022 17:29

Nico Gonzalez si allena e fa il pallonetto a Gollini in partitella. Il video del gol dell'argentino

07 novembre 2022 18:22

"Pensavo il titolare fosse Gollini, Terracciano ottimo secondo. Il prossimo anno però punterei su Carnesecchi"

05 novembre 2022 18:37

Nazione, Gollini tra errori e panchina, Terracciano è il numero uno. E il riscatto è sempre più lontano 

05 novembre 2022 09:27

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

04 novembre 2022 11:55

Italiano: "Gollini fuori per un problema fisico. Zurkowski può giocare partite importanti, ragazzo serio"

03 novembre 2022 19:25

Nazione, a giugno 2023 scadranno i contratti di Saponara e Bonaventura. Barak e Gollini per il riscatto 

02 novembre 2022 08:40

Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma

01 novembre 2022 12:16

Tutti i giornali condannano Gollini, è il peggiore: "La sua uscita sembrava una passeggiata"

28 ottobre 2022 10:07

Pedullà: "È stata una bestemmia la scelta della Fiorentina di non prendere Vicario. Bruciata occasione"

25 ottobre 2022 16:30

La Nazione scrive: "Prima di prendere Gollini la Fiorentina stava trattando Provedel, poi la scelta"

09 ottobre 2022 13:45

Retroscena Corriere fiorentino: "Terracciano non ha gradito arrivo di Gollini, poi l'intervento di Italiano"

09 ottobre 2022 12:38

Mareggini: "Grande partita di Gollini contro il Napoli, poi in panchina, non si gestiscono cosi i portieri"

06 ottobre 2022 18:59

Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski

05 ottobre 2022 23:51

Probabile formazione: Gollini in porta, Milenkovic torna dal 1’. Sottil out

05 ottobre 2022 09:36

Riganò attacca: "Non è corretto che Gollini prenda il triplo dello stipendio rispetto a Terracciano"

29 settembre 2022 20:11

Corriere Fiorentino, Gollini ora il riscatto si complica: finora ha dato troppo poco in campo

27 settembre 2022 09:02

Nazione, porta Fiorentina, Terracciano in vantaggio su Gollini. E per il futuro c’è Martinelli

25 settembre 2022 09:39

Da Coverciano: Milenkovic e Gollini ancora a parte. Adesso due giorni liberi per la Fiorentina

24 settembre 2022 16:49

Nazione, la squadra si ritroverà giovedì: Milenkovic e Gollini sono i due infortunati da valutare 

20 settembre 2022 09:21

La Fiorentina spiega la scelta di Gollini fuori dai convocati: "Ha un trauma contusivo al ginocchio"

17 settembre 2022 23:50

Dovevamo prendere un portiere vero. Con Gollini in prestito la Fiorentina ha scelto di non scegliere

16 settembre 2022 14:59

Nazione, Gollini da horror, battuto al primo tiro in porta, regala il 2-0. Terzo gol evitabile 

16 settembre 2022 10:11

Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta

15 settembre 2022 23:20

Nazione, Gollini torna tra i pali. Centrocampo composto da Amrabat-Barak e Bonaventura

14 settembre 2022 09:29

Nazione, Gollini-Terracciano ultimi turnover prima della scelta definitiva 

14 settembre 2022 09:24

Nazione, Gollini tra i pali, Venuti titolare, Cabral può partire dal 1’. Da valutare Sottil 

13 settembre 2022 09:14

Nazione, oggi un’altra chance per Terracciano in porta, Gollini in panchina

11 settembre 2022 08:54

E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona

29 agosto 2022 11:57

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