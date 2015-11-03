Notizie Gollini Fiorentina

Non c’è tregua per Gollini: sembrava fatta con la Cremonese ma la trattativa si è bloccata
23 luglio 2025 18:25
SkySport: "Valzer degli ex portieri viola. Dopo Terracciano e Sportiello, anche Gollini si accasa alla Cremonese"
17 luglio 2025 16:16
Gollini al Genoa è un flop: perde il posto da titolare e il Genoa lo cede alla Roma dove farà il secondo
24 gennaio 2025 11:52
Gollini è un flop anche al Genoa, dopo le papere adesso anche l'infortunio. Verrà operato all'anca
15 ottobre 2024 20:32
Clamoroso al Monza: dopo il mancato arrivo di Gollini i brianzoli chiudono per Keylor Navas
29 luglio 2024 14:08
Dietrofront sul trasferimento di Gollini al Monza: il portiere ex Fiorentina per ora resta all'Atalanta
29 luglio 2024 13:35
Gollini lascia nuovamente l'Atalanta: andrà al Monza in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni
27 luglio 2024 12:50
Aumentano le assenze in casa Napoli: Gollini non convocato per un problema muscolare, Mario Rui in dubbio
16 maggio 2024 14:16
La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto
08 ottobre 2023 13:52
I convocati del Napoli per la Fiorentina: Gollini se la guarda dalla tribuna, assenti anche Juan Jesus e Rahmani
08 ottobre 2023 11:38
Repubblica scrive: "Christensen rischia di essere un’operazione peggiore di Gollini. Spesso a farfalle"
23 settembre 2023 15:21
Sentite Gollini: "Contro Fiorentina ero tranquillo perchè ero già campione, pensavo a festeggiare"
12 maggio 2023 18:17
Gollini festeggia: "Volevo giocare contro la Fiorentina. Contento di aver contribuito allo scudetto"
07 maggio 2023 20:57
Cinquini: "Sirigu ha portato maturità, Gollini voleva fare il titolare. Cabral? Ha ritrovato fiducia"
14 marzo 2023 13:38
Gollini, altro che Atalanta una famiglia, attaccò anche Gasperini: "Ho avuto problemi personali con lui"
13 marzo 2023 22:34
Retroscena Gollini, a Italiano disse: "Non posso fare mica il secondo a Terracciano, l'ho fatto a Lloris"
12 marzo 2023 22:18
Barone sulle parole di Gollini: "Non ha fatto il professionista, si commenta da solo"
12 marzo 2023 14:57
Gollini cerca di giustificarsi: "Mie parole fraintese ma ho solo descritto un mio stato d'animo"
11 marzo 2023 23:59
Gollini, un malessere che nasce da lontano. A Firenze festini e papere. Italiano preferiva Provedel
11 marzo 2023 23:14
Gollini: "Alla Fiorentina sono stato preso in giro, mi hanno fatto passare la voglia di giocare"
11 marzo 2023 21:20
Spalletti accoglie Gollini: "Portiere molto forte, momento di flessione perchè stava in panchina"
29 gennaio 2023 00:09
Le prime parole di Gollini da giocatore del Napoli: "Grazie di cuore. Poche parole, tanta fame e lavoro"
25 gennaio 2023 19:15
Tra stasera e domani mattina le visite mediche di Sirigu a Firenze. Gollini le ha fatte con il Napoli
24 gennaio 2023 17:37
TMW, Gollini al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Saluta Firenze dopo 6 mesi
24 gennaio 2023 13:50
Gazzetta, Gollini visite e firma col Napoli, Sirigu sarà un nuovo giocatore della Fiorentina
24 gennaio 2023 11:40
Galli: "Scambio Sirigu-Gollini? Ci guadagna la Fiorentina. Non capisco perché Spalletti abbia accettato"
23 gennaio 2023 19:00
Meret accoglie Gollini al Napoli: "Ci darà una grande mano, ci siamo conosciuti in nazionale"
22 gennaio 2023 16:46
Convocati Fiorentina per il Torino: tornano Saponara e Mandragora, Castrovilli out, assente Gollini
20 gennaio 2023 18:16
Galli: "Gollini via e arriva Sirigu, ci guadagna la Fiorentina. Martinelli deve essere il titolare fra 2 anni"
18 gennaio 2023 17:28
TMW, Atalanta non si oppone al passaggio di Gollini dal Napoli alla Fiorentina, continuano contatti
18 gennaio 2023 15:20
Tuttosport, Sirigu-Fiorentina ormai manca solo l’ufficialità. Gollini approderà al Napoli
18 gennaio 2023 09:52
TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi
17 gennaio 2023 23:00
Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"
17 gennaio 2023 21:46
Berti: "Società doveva dare tempo a Gollini, è più forte di Terracciano: sbagliato toglierlo dopo Napoli"
17 gennaio 2023 18:54
Venerato conferma: "Lo scambio Sirigu-Gollini verrà annunciato all'inizio della prossima settimana"
17 gennaio 2023 16:50
Pedullà annuncia: "Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli, trattativa molto avanzata, si dei club"
17 gennaio 2023 15:58
Corriere dello Sport: “Scambio Gollini-Sirigu si farà. Il Napoli tratta la formula con l’Atalanta"
17 gennaio 2023 09:30
Pedullà annuncia: "Fiorentina apre allo scambio Gollini-Sirigu. Portiere ha chiesto cessione al Napoli"
16 gennaio 2023 23:16
Nazione: "Italiano vuole una vera riserva di Terracciano. Prende piede scambio Gollini-Sirigu"
15 gennaio 2023 10:50
Radio Bruno, Gollini possibile titolare contro la Roma perchè Terracciano ha ferita profonda al ginocchio
14 gennaio 2023 14:30
Sky Sport: "Napoli vuole Gollini dalla Fiorentina, possibile scambio con Sirigu che andrebbe a Firenze"
14 gennaio 2023 00:08
Se arriverà una proposta per Gollini lascerà la Fiorentina e Cerofolini diventerà il secondo portiere
09 gennaio 2023 13:12
Pedullà: "Gollini non torna all'Atalanta perchè Gasperini non vuole vederlo nemmeno in cartolina"
04 gennaio 2023 01:16
Nazione, Gollini pronto a uscire già a gennaio, promozione per Cerofolini
02 gennaio 2023 11:03
Gazzetta, Gollini può partire se gli piace la squadra che lo segue: spunta il Wolverhampton
31 dicembre 2022 09:30
Corriere dello Sport, Gollini-Fiorentina all'addio: il portiere potrebbe cambiare agente
29 dicembre 2022 09:48
Cragno, il Monza è stato un fallimento. La Fiorentina potrebbe prenderlo se parte Gollini
27 dicembre 2022 20:25
Nazione, la Fiorentina si interroga sul futuro di Gollini: il portiere può partire forse già a gennaio
27 dicembre 2022 08:47
TMW, la Fiorentina ha deciso di cedere Gollini e di promuovere il baby fenomeno 2006 Martinelli
25 dicembre 2022 15:51
Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva
21 dicembre 2022 09:36
Gollini "scaricato", la Salernitana gli preferisce Ochoa. Il messicano è già in arrivo in Italia
20 dicembre 2022 22:30
Antognoni non ha dubbi: "Amrabat? Se la Fiorentina vuole rinforzarsi non può mandarlo via"
19 dicembre 2022 22:05
Tuttosport, Gollini-Fiorentina avventura al capolinea? Su di lui c’è la Salernitana
14 dicembre 2022 09:45
Nazione, Gollini in ombra alla Fiorentina. Ora la decisione sul suo futuro è del portiere gigliato
12 dicembre 2022 08:36
Da Salerno scrivono: "Gollini a gennaio potrebbe diventare il nuovo portiere della Salernitana"
11 dicembre 2022 20:19
Nazione, Gollini-Fiorentina all'addio? No, situazione in stallo ma tutto può cambiare presto
11 dicembre 2022 10:16
Pradè parla di Gollini: "Vuole giocare, se vuole farlo nella Fiorentina deve fare qualcosa in più"
01 dicembre 2022 20:03
Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza
01 dicembre 2022 09:26
Gazzetta, Gollini in ombra a Firenze avventura al capolinea: Bologna interessato per giugno
29 novembre 2022 09:20
Nazione, Terracciano è la garanzia della Fiorentina. Gollini ora deve evitare lo strappo
28 novembre 2022 09:24
Nazione, Gollini-Boga se ne riparlerà con l’Atalanta. Riprende piede la pista Dominguez
27 novembre 2022 09:54
Viviano sicuro: "Se rigiochi 10 volte la partita Milan-Fiorentina per 9 volte vince la Fiorentina"
25 novembre 2022 22:34
Da Bergamo annunciano: "Gollini a gennaio tornerà all'Atalanta. Non ha giocato come desiderava"
24 novembre 2022 17:01
Nazione, Gollini all'addio. Idea Cragno ma la Fiorentina vuole il prestito senza diritto di riscatto
24 novembre 2022 09:21
CorFio, Gollini-Cragno possibile scambio con il Monza. Barak, rinnovo legato al suo impiego
23 novembre 2022 08:47
Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari
22 novembre 2022 09:35
La Nazione scrive: "Cragno non sta giocando al Monza, potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"
21 novembre 2022 13:08
Corriere dello Sport, torna di moda Nikolaou per la Fiorentina. Gollini in uscita, idea Cragno
18 novembre 2022 09:55
TMW, Gollini operazione disastrosa della Fiorentina. Può tornare da subito all'Atalanta
14 novembre 2022 13:21
La Nazione scrive: "La Fiorentina potrebbe preferire Martinelli a Gollini come secondo portiere"
10 novembre 2022 15:21
Probabile formazione: Igor torna con Milenkovic, torna Amrabat dal 1’. Gollini ko
09 novembre 2022 08:56
I convocati della Fiorentina, ancora fuori Nico Gonzalez e Sottil, anche Gollini non è nella lista
08 novembre 2022 17:29
Nico Gonzalez si allena e fa il pallonetto a Gollini in partitella. Il video del gol dell'argentino
07 novembre 2022 18:22
"Pensavo il titolare fosse Gollini, Terracciano ottimo secondo. Il prossimo anno però punterei su Carnesecchi"
05 novembre 2022 18:37
Nazione, Gollini tra errori e panchina, Terracciano è il numero uno. E il riscatto è sempre più lontano
05 novembre 2022 09:27
Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato
04 novembre 2022 11:55
Italiano: "Gollini fuori per un problema fisico. Zurkowski può giocare partite importanti, ragazzo serio"
03 novembre 2022 19:25
Nazione, a giugno 2023 scadranno i contratti di Saponara e Bonaventura. Barak e Gollini per il riscatto
02 novembre 2022 08:40
Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma
01 novembre 2022 12:16
Tutti i giornali condannano Gollini, è il peggiore: "La sua uscita sembrava una passeggiata"
28 ottobre 2022 10:07
Pedullà: "È stata una bestemmia la scelta della Fiorentina di non prendere Vicario. Bruciata occasione"
25 ottobre 2022 16:30
La Nazione scrive: "Prima di prendere Gollini la Fiorentina stava trattando Provedel, poi la scelta"
09 ottobre 2022 13:45
Retroscena Corriere fiorentino: "Terracciano non ha gradito arrivo di Gollini, poi l'intervento di Italiano"
09 ottobre 2022 12:38
Mareggini: "Grande partita di Gollini contro il Napoli, poi in panchina, non si gestiscono cosi i portieri"
06 ottobre 2022 18:59
Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski
05 ottobre 2022 23:51
Probabile formazione: Gollini in porta, Milenkovic torna dal 1’. Sottil out
05 ottobre 2022 09:36
Riganò attacca: "Non è corretto che Gollini prenda il triplo dello stipendio rispetto a Terracciano"
29 settembre 2022 20:11
Corriere Fiorentino, Gollini ora il riscatto si complica: finora ha dato troppo poco in campo
27 settembre 2022 09:02
Nazione, porta Fiorentina, Terracciano in vantaggio su Gollini. E per il futuro c’è Martinelli
25 settembre 2022 09:39
Da Coverciano: Milenkovic e Gollini ancora a parte. Adesso due giorni liberi per la Fiorentina
24 settembre 2022 16:49
Nazione, la squadra si ritroverà giovedì: Milenkovic e Gollini sono i due infortunati da valutare
20 settembre 2022 09:21
La Fiorentina spiega la scelta di Gollini fuori dai convocati: "Ha un trauma contusivo al ginocchio"
17 settembre 2022 23:50
Dovevamo prendere un portiere vero. Con Gollini in prestito la Fiorentina ha scelto di non scegliere
16 settembre 2022 14:59
Nazione, Gollini da horror, battuto al primo tiro in porta, regala il 2-0. Terzo gol evitabile
16 settembre 2022 10:11
Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta
15 settembre 2022 23:20
Nazione, Gollini torna tra i pali. Centrocampo composto da Amrabat-Barak e Bonaventura
14 settembre 2022 09:29
Nazione, Gollini-Terracciano ultimi turnover prima della scelta definitiva
14 settembre 2022 09:24
Nazione, Gollini tra i pali, Venuti titolare, Cabral può partire dal 1’. Da valutare Sottil
13 settembre 2022 09:14
Nazione, oggi un’altra chance per Terracciano in porta, Gollini in panchina
11 settembre 2022 08:54
E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona
29 agosto 2022 11:57
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