Pradè parla di Gollini: "Vuole giocare, se vuole farlo nella Fiorentina deve fare qualcosa in più"

Daniele Pradè ha fatto il punto in casa Fiorentina in vista del prossimo mercato di gennaio, parole anche su Gollini

Dopo Arezzo-Fiorentina ha parlato ai giornalisti presenti Daniele Pradè (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE), il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato nello specifico anche della situazione Gollini, le sue parole sul portiere:

“È un ragazzo che vuole giocare. Avevamo fatto un discorso molto chiaro quando è venuto qui: si sarebbe giocato il posto con Terracciano, in questo momento gioca lui. Se vuole giocare titolare deve fare qualcosa in più. Logicamente, in questo momento se lui non è soddisfatto cercheremo di trovare una soluzione insieme”.

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