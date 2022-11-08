I convocati della Fiorentina, ancora fuori Nico Gonzalez e Sottil, anche Gollini non è nella lista

Domani si gioca Fiorentina-Salernitana, la lista dei convocati della squadra viola, tre assenze di rilievo

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Salernitana, Vincenzo Italiano deve fare ancora a meno di Nico Gonzalez (che ieri ha segnato un bel gol in allenamento, qui il video) e di Sottil, ancora alle prese con l'infortunio alla schiena. Ma non ci sarà nemmeno Pierluigi Gollini, il portiere viola dopo essere stato messo fuori per problemi fisici in Conference League, non ci sarà nemmeno in campionato (ma contro la Sampdoria era presente). Ecco la lista viola

https://www.labaroviola.com/italiano-adesso-sfruttiamo-tutte-le-occasioni-vincere-contro-la-salernitana-e-troppo-importante/191694/