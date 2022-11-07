Nico Gonzalez si allena e fa il pallonetto a Gollini in partitella. Il video del gol dell'argentino
Una buona notizia per la Fiorentina, Nico Gonzalez, dopo l'allenamento di venerdi scorso in gruppo, si è allenato con la squadra anche oggi
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2022 18:22
Nico Gonzalez si è regolarmente allenato con il resto del gruppo come dimostrato dalle immagini dei profili social della Fiorentina. Resta da capire a questo punto se potrà esserr a disposizione per il prossimo impegno di mercoledi contro la Salernitana. Il giocatore argentino ha segnato anche un bel gol in partitella con un cucchiaio preciso a beffare Gollini. Ecco il video
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