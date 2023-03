Gollini, altro che Atalanta una famiglia, attaccò anche Gasperini: “Ho avuto problemi personali con lui”

Le parole di Gollini contro la Fiorentina non sono state le prime pronunciate dal portiere, adesso al Napoli, contro una sua ex squadra. Prima di imbarcarsi al gate dell’aeroporto in direzione Londra, mise in evidenza tutta la sua amarezza per quanto accaduto con l’Atalanta. Non è infatti mancata una punta di amarezza per un addio che è sembrato essere stato condizionato dallo screzio con Gasperini nella stagione 2020/2021.

“Io via per lui? Ci sarà modo di parlare di tutto”. In realtà da quel momento Gollini non ha parlato molto di Gasperini e solo durante la presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina ha messo a nudo nuovamente i motivi che l’hanno spinto ad andare via dalla squadra bergamasca: “Non sono andato via per scelta tecnica ma solo per i problemi personali con una persona”.

Impossibile non identificare quella persona in Giampiero Gasperini che avrebbe avuto uno screzio importante con Gollini all’inizio del 2021. Nell’andata andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, che riuscì a battere la Dea con un gol di Mendy, Gollini giocò la sua ultima partita da titolare prima di sparire completamente lasciando il posto a Sportiello che lo sostituì nelle successive gare dell’Atalanta. Dopo il ritorno contro il Real in cui Sportiello fu protagonista di un errore evidente, Gollini si riprese il posto tra i pali a seguito di un chiarimento con lo stesso Gasperini. Alla vigilia della gara successiva con il Verona il tecnico infatti dichiarò pubblicamente:

“La prestazione di Sportiello serviva a Gollini per ripartire ma non è una questione di screzi – sottolineò l’allenatore – A volte vengono tirate a forza dai procuratori per giustificare il tutto, sono solo scelte tecniche”. Ma di certo le parole di Gasperini non rasserenarono il rapporto tra i due. In un’intervista a DAZN lo stesso Gollini rivelò un episodio piuttosto strano accaduto nel primo anno in cui l’Atalanta si era qualificata in Champions.

“Eravamo sesti in campionato, settimi a marzo – ha detto – Il periodo era così. Rossi e Berisha erano con me. Mi disse: ‘Io non so chi far giocare! Per me non siete al livello da Serie A, dicono che siete di livello ma per me non potete giocare. Non cambia niente chi gioca, fate danno”.

BARONE SMENTISCE ADDIO ITALIANO