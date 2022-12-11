Nazione, Gollini-Fiorentina all'addio? No, situazione in stallo ma tutto può cambiare presto
La Fiorentina per ora non ha intenzione di muoversi a riguardo
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2022 10:16
Chiusura per il caso Gollini. La Fiorentina, al momento, ha intenzione di rimanere ferma, ma nelle prossime settimane potrebbe obiettivamente succedere di tutto. E’ chiaro che in caso di via libera al ritorno a Bergamo di Gollini, la Fiorentina dovrà inserire in rosa un nuovo portiere. Lo scrive La Nazione.
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