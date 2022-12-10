Dalla Spagna: "La Fiorentina vuole Muani in attacco. Costa 30 milioni, lotta con Liverpool e Tottenham"
Randal Kolo Muani è un calciatore francese, attaccante dell'Eintracht Francoforte e della nazionale francese classe 1998
C'è anche la Fiorentina sulle orme di Randal Kolo Muani. Il giovane talento francese, convocato da Deschamps per il Mondiale in Qatar, piace non poco alla dirigenza gigliata per rinforzare il reparto avanzato. Lo riporta il portale Fichajes, secondo il quale i viola se la dovranno vedere però con Atletico Madrid, Tottenham e Liverpool per il 25enne centravanti dell'Eintracht Francoforte. Kolo Muani, autore di 8 gol e 11 assist in 26 presenze stagionali, viene attualmente valutato 30 milioni di euro. Lo riporta TMW
IL RACCONTO DELLA VITTORIA DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/doppietta-di-benassi-gol-e-doppio-assist-di-kouame-la-fiorentina-batte-3-0-il-rapid-bucarest/195375/