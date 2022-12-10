Labaro Viola

Dalla Spagna: "La Fiorentina vuole Muani in attacco. Costa 30 milioni, lotta con Liverpool e Tottenham"

Randal Kolo Muani è un calciatore francese, attaccante dell'Eintracht Francoforte e della nazionale francese classe 1998

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 20:41
Dalla Spagna: "La Fiorentina vuole Muani in attacco. Costa 30 milioni, lotta con Liverpool e Tottenham" - CAEN, FRANCE - NOVEMBER 16: Randal Kolo Muani of France celebrates his goal during the UEFA Euro U21 qualifier match between France U21 and Switzerland U21 at Stade Michel d'Ornano on November 16, 2020 in Caen, France. (Photo by John Berry/Getty Imag
CAEN, FRANCE - NOVEMBER 16: Randal Kolo Muani of France celebrates his goal during the UEFA Euro U21 qualifier match between France U21 and Switzerland U21 at Stade Michel d'Ornano on November 16, 2020 in Caen, France. (Photo by John Berry/Getty Imag
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Condividi

Dalla Spagna: "La Fiorentina vuole Muani in attacco. Costa 30 milioni, lotta con Liverpool e Tottenham"

C'è anche la Fiorentina sulle orme di Randal Kolo Muani. Il giovane talento francese, convocato da Deschamps per il Mondiale in Qatar, piace non poco alla dirigenza gigliata per rinforzare il reparto avanzato. Lo riporta il portale Fichajes, secondo il quale i viola se la dovranno vedere però con Atletico Madrid, Tottenham e Liverpool per il 25enne centravanti dell'Eintracht Francoforte. Kolo Muani, autore di 8 gol e 11 assist in 26 presenze stagionali, viene attualmente valutato 30 milioni di euro. Lo riporta TMW

IL RACCONTO DELLA VITTORIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/doppietta-di-benassi-gol-e-doppio-assist-di-kouame-la-fiorentina-batte-3-0-il-rapid-bucarest/195375/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok