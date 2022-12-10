Doppietta di Benassi, gol e doppio assist di Kouamè. La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Bucarest

Due partite giocate, 5 gol segnati e 0 subiti per la Fiorentina nel triangolare contro Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest

Vince anche la seconda partita la Fiorentina in terra rumena contro il Rapid Bucarest allenato da Adrian Mutu, la squadra di Italiano si è imposta per 3-0 (dopo il 2-0 della prima partita contro il Borussia Dortmund) grazie al gol di Kouamè e la doppietta di Benassi. Il primo gol è arrivato su assist del giovane Distefano che in spaccata ha servito Kouamè in area che, dopo una lotta con i difensori avversari, ha toccato la palla quel tanto che è bastato per far gol da pochi passi. Il secondo gol invece ha portato la firma di Benassi servito in maniera precisa da Kouamè in area di rigore, il centrocampista viola ha piazzato un bel rasoterra vincente. Terzo gol arrivato allo scadere dei 60 minuti, con ancora la firma di Benassi su un altro assist di Kouamè. Azione nata dalla destra dove Barak ha visto e liberato Kouamè che ha messo in mezzo per Benassi che ha sparato alle spalle del portiere rumeno.

IL RACCONTO DELLA PRIMA PARTITA DELLA FIORENTINA CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND

https://www.labaroviola.com/mandragora-da-fuori-bonaventura-su-assist-di-cabral-dopo-grande-azione-di-ikone-fiorentina-batte-borussia-2-0/195361/