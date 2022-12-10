Mandragora da fuori, Bonaventura su assist di Cabral dopo grande azione di Ikonè. Fiorentina batte Borussia 2-0

Vince e convince la Fiorentina nella prima partita contro il Borussia Dortmund. In gol Mandragora e Bonaventura

Una buonissima Fiorentina quella che ha affrontato il Borussia Dortmund nella prima gara del triangola con il Rapid Bucarest in terra rumena. La squadra di Italiano ha mostrato un buon calcio e ha costruito diverse trame di gioco creando tante palle gol. Dopo pochi minuti è stato annullato un gol regolare a Cabral per fuorigioco (CLICCA QUI PER L'IMMAGINE) poi sono arrivati i gol di Mandragora con un buon tiro da fuori area (complice anche un portiere non impeccabile) e poi il raddoppio firmato da Bonaventura dopo una grande azione personale di Ikonè che è partito dalla destra ed ha scartato il suo diretto avversario, palla a Bonaventura che si è liberato in area di rigore con un bel diagonale con Cabral. Nel finale sfortunato il centravanti brasiliano che ha colpito un palo per un gol che gli avrebbe fatto certamente bene per il morale.

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