Notizie Borussia Dortmund Fiorentina

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"
27 febbraio 2026 13:51
"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"
25 febbraio 2026 22:49
Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions
25 febbraio 2026 22:26
Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano
16 settembre 2025 23:33
2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni
21 gennaio 2025 23:44
Ricordate Baturina? La Fiorentina lo voleva ad agosto, adesso può andare al Borussia Dortmund
19 dicembre 2024 13:14
Di Marzio: "Fiorentina interessata a Sucic della Dinamo Zagabria. Concorrenza del Dortmund che vuole bloccarlo"
26 novembre 2024 19:25
PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions
07 maggio 2024 23:28
Niente Fiorentina per Reyna, è ufficiale: il centrocampista andrà in prestito al Nottingham Forest
31 gennaio 2024 23:12
Romano rivela: "Reyna non andrà alla Fiorentina, pronto un contratto con il Nottingham Forest"
31 gennaio 2024 11:16
Reyna alla Fiorentina? L'allenatore smentisce subito: "Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì"
30 gennaio 2024 14:53
Bufera sul talento Moukoko del Borussia. Ha imbrogliato sull'età, è nato nel 2000 e non nel 2004
10 marzo 2023 14:27
Mandragora da fuori, Bonaventura su assist di Cabral dopo grande azione di Ikonè. Fiorentina batte Borussia 2-0
10 dicembre 2022 14:45
Annullato gol regolare a Cabral, arbitro si inventa un fuorigioco che non c'è. Le immagini
10 dicembre 2022 14:24
Problema tecnico di Dazn per Fiorentina-Borussia: "Interruzione del servizio, ci scusiamo"
10 dicembre 2022 14:05
Le amichevoli della Fiorentina durante la sosta, la squadra volerà in Francia e in Romania
22 novembre 2022 15:45
Non solo la Fiorentina vuole Isaksen, ci sono anche Milan e Borussia Dortmund sul talento del Midtjylland
14 ottobre 2022 17:14
Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola
11 maggio 2022 19:08
Bucciantini: "La Fiorentina di Italiano mi ricorda il Borussia Dortmund di Klopp, nessuno attacca cosi"
19 gennaio 2022 19:33
Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"
09 gennaio 2022 14:41
Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"
03 dicembre 2021 14:32
Atletico Madrid e Borussia vogliono Dragowski. Scadenza contratto nel 2023, nessun rinnovo
24 novembre 2021 18:13
Dalla Germania, Vlahovic, il Borussia Dortmund pensa a lui per il dopo Haaland
19 ottobre 2021 17:32
Condò: "Vlahovic costa troppo per la Juventus. Borussia Dortmund o City nel suo futuro"
05 ottobre 2021 22:53
Vlahovic parla di Haaland: "Lui è solo più veloce di me, sul resto ce la giochiamo"
20 settembre 2021 18:12
Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole
02 giugno 2021 15:33
Pedullà: "Borussia offre 10 milioni per Dragowski. La Fiorentina vuole Ospina. No a Cragno e Consigli"
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Dalla Polonia, il Borussia vuole Dragowski, il portiere ritiene la Fiorentina non all'altezza delle sue ambizioni
03 marzo 2021 18:34
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22 febbraio 2021 09:18
Corriere Fiorentino, Vlahovic, il Dortmund ha individuato il dopo Haaland. Rinnovo? L'offerta non basta
22 febbraio 2021 09:14
Dragowski, il Borussia Dortmund lo vuole, vale 20 milioni, ma la Fiorentina prepara il rinnovo fino al 2025
18 febbraio 2021 14:02
Dalla Germania, il Borussia Dortmund vorrebbe il portiere viola Dragowski
03 febbraio 2021 15:34
Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.
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Gotze offerto al Milan, società rossonera fredda causa alto ingaggio
22 luglio 2020 17:08
Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco
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L'Inter piazza il grande colpo, preso Hakimi per 40 milioni. Chiesa sfuma per Conte?
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Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia
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Borussia Dortmund, Ds Zorc: "Goetze andrà via in estate. É una decisione presa in sintonia"
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Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli
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Dalla Germania, Gotze sogna l'Italia: la Fiorentina potrebbe piazzare il secondo colpo dopo Ribery
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Castrovilli, base d'asta da 40 milioni: Inter in pole ma attenzione alle mire inglesi e al Dortmund
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I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative
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03 agosto 2019 12:02
Il Borussia Dortmund vuole prendere il talentuoso Traorè dell'Empoli. La Fiorentina dovrà concludere velocemente l'operazione
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La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Masaku, il difensore del West Ham.Il prezzo
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Stadio, grandi club stanno seguendo Nikola Milenkovic e Jordan Vetetout...
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Emre Mor cambia agente e ormai il suo vecchio procuratore annuncia: "Giocherà in Italia"
22 agosto 2017 06:07
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Dalla Germania, il Borussia Dortmund vende Dembelè e vuole Federico Chiesa della Fiorentina
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Aubameyang ha scelto, niente Milan per lui: "Rimango al Borussia Dortmund" i rossoneri si ributtano su Kalinic?
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Gazzetta.it, Emre Mor è dell'Inter, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa chiusa
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SCONTRO TOTALE TRA INTER E FIORENTINA PER EMRE MOR. CORVINO NON AVEVA CHIUSO PER RISPARMIARE 2 MILIONI
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Di Marzio: "Anche l'Inter vuole prendere Emre Mor, in giornata il primo contatto con il Borussia Dortmund"
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03 agosto 2017 09:12
Pedullà: "È fatta per Emre Mor alla Fiorentina, con il Borussia si discutono i dettagli. Accordo totale con il calciatore"
02 agosto 2017 21:00
Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro
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Emre Mor alla Fiorentina, tutte le cifre dell'operazione. Contratto di cinque anni per il calciatore turco
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Un gol di Ilicic piega e sconfigge il Borussia Dortmund. L'Atalanta vince 1 a 0 contro i tedeschi
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Velocità, tecnica e fantasia, ecco chi è Emre Mor, il turco del Borussia che Corvino sta per portare alla Fiorentina
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Retroscena La Nazione, il 22 luglio prima offerta della Fiorentina per Emre Mor, sfumato il suo possibile passaggio al Liverpool
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Emre Mor ha accettato l'offerta della Fiorentina. 10 milioni al Borussia Dortmund, colpo viola ad un passo
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Pedullà: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Emre Mor, si tratta su una base di 12 milioni di euro"
31 luglio 2017 19:30
Favre al Dortmund dirotta Paulo Sousa verso la Russia
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Il Milan vuole Kalinic e mette sul piatto 30 milioni. Anche Borussia Dortmund e Roma sul bomber croato
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Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre
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Equipe, duello tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Augustin del Psg
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