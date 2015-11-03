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Notizie Borussia Dortmund Fiorentina

Da Bergamo esaltano Palladino: "Viene avanti come Mosé, Gasperini non è più un ricordo"

27 febbraio 2026 13:51

"Palladino un predestinato, per tutto il calcio italiano un piacere vederlo lavorare a questi livelli"

25 febbraio 2026 22:49

Palladino schianta il Dortmund, il 4-1 ai gialloneri porta l'Atalanta agli ottavi di Champions

25 febbraio 2026 22:26

Vlahovic trascina la Juve in Champions: show con doppietta e assist in mezz'ora, ma rinnovo lontano

16 settembre 2025 23:33

2-1 al Dortmund, Italiano fa la storia, il Bologna non vinceva in Europa da 23 anni

21 gennaio 2025 23:44

Ricordate Baturina? La Fiorentina lo voleva ad agosto, adesso può andare al Borussia Dortmund

19 dicembre 2024 13:14

Di Marzio: "Fiorentina interessata a Sucic della Dinamo Zagabria. Concorrenza del Dortmund che vuole bloccarlo"

26 novembre 2024 19:25

PSG altro flop europeo, 2 miliardi dal Qatar non bastano per vincere la Champions

07 maggio 2024 23:28

Niente Fiorentina per Reyna, è ufficiale: il centrocampista andrà in prestito al Nottingham Forest

31 gennaio 2024 23:12

Romano rivela: "Reyna non andrà alla Fiorentina, pronto un contratto con il Nottingham Forest"

31 gennaio 2024 11:16

Reyna alla Fiorentina? L'allenatore smentisce subito: "Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì"

30 gennaio 2024 14:53

Bufera sul talento Moukoko del Borussia. Ha imbrogliato sull'età, è nato nel 2000 e non nel 2004

10 marzo 2023 14:27

Mandragora da fuori, Bonaventura su assist di Cabral dopo grande azione di Ikonè. Fiorentina batte Borussia 2-0

10 dicembre 2022 14:45

Annullato gol regolare a Cabral, arbitro si inventa un fuorigioco che non c'è. Le immagini

10 dicembre 2022 14:24

Problema tecnico di Dazn per Fiorentina-Borussia: "Interruzione del servizio, ci scusiamo"

10 dicembre 2022 14:05

Le amichevoli della Fiorentina durante la sosta, la squadra volerà in Francia e in Romania

22 novembre 2022 15:45

Non solo la Fiorentina vuole Isaksen, ci sono anche Milan e Borussia Dortmund sul talento del Midtjylland

14 ottobre 2022 17:14

Nel 2017 era praticamente della Fiorentina, Emre Mor domenica verrà visionato dalla società viola

11 maggio 2022 19:08

Bucciantini: "La Fiorentina di Italiano mi ricorda il Borussia Dortmund di Klopp, nessuno attacca cosi"

19 gennaio 2022 19:33

Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"

09 gennaio 2022 14:41

Fabrizio Romano: "Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund"

03 dicembre 2021 14:32

Atletico Madrid e Borussia vogliono Dragowski. Scadenza contratto nel 2023, nessun rinnovo

24 novembre 2021 18:13

Dalla Germania, Vlahovic, il Borussia Dortmund pensa a lui per il dopo Haaland

19 ottobre 2021 17:32

Condò: "Vlahovic costa troppo per la Juventus. Borussia Dortmund o City nel suo futuro"

05 ottobre 2021 22:53

Vlahovic parla di Haaland: "Lui è solo più veloce di me, sul resto ce la giochiamo"

20 settembre 2021 18:12

Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole

02 giugno 2021 15:33

Pedullà: "Borussia offre 10 milioni per Dragowski. La Fiorentina vuole Ospina. No a Cragno e Consigli"

02 giugno 2021 12:06

Dalla Polonia, il Borussia vuole Dragowski, il portiere ritiene la Fiorentina non all'altezza delle sue ambizioni

03 marzo 2021 18:34

Corriere Fiorentino, Dragowski, Borussia Dortmund su di lui ma la Fiorentina alza il muro. Milenkovic andrà via

22 febbraio 2021 09:18

Corriere Fiorentino, Vlahovic, il Dortmund ha individuato il dopo Haaland. Rinnovo? L'offerta non basta

22 febbraio 2021 09:14

Dragowski, il Borussia Dortmund lo vuole, vale 20 milioni, ma la Fiorentina prepara il rinnovo fino al 2025

18 febbraio 2021 14:02

Dalla Germania, il Borussia Dortmund vorrebbe il portiere viola Dragowski

03 febbraio 2021 15:34

Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.

27 ottobre 2020 17:59

Gotze offerto al Milan, società rossonera fredda causa alto ingaggio

22 luglio 2020 17:08

Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco

18 luglio 2020 15:11

L'Inter piazza il grande colpo, preso Hakimi per 40 milioni. Chiesa sfuma per Conte?

26 giugno 2020 17:01

Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia

11 giugno 2020 17:00

TMW, Borussia Dortmund e Tottenham hanno offerto 45 milioni per Castrovilli: resta a Firenze

05 giugno 2020 21:40

Tuttosport, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Ricci: l'Empoli prepara un incasso da 15 milioni

05 giugno 2020 18:53

Borussia Dortmund, Ds Zorc: "Goetze andrà via in estate. É una decisione presa in sintonia"

23 maggio 2020 21:04

Ricordate Ģerson? Il Borussia Dortmund lo vuole per giocare la Champions League. I dettagli

05 maggio 2020 14:06

Dalla Germania, Gotze sogna l'Italia: la Fiorentina potrebbe piazzare il secondo colpo dopo Ribery

28 marzo 2020 21:46

Castrovilli, base d'asta da 40 milioni: Inter in pole ma attenzione alle mire inglesi e al Dortmund

16 marzo 2020 11:06

Fiorentina interessata ad Emre Can ma sul centrocampista della Juve ci sono diverse big

13 dicembre 2019 13:50

I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative

11 agosto 2019 12:57

CorSport, in fase offensiva spunta il nome del danese Bruun Larsen del Borussia Dortmund

10 agosto 2019 14:12

Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick

03 agosto 2019 12:02

Il Borussia Dortmund vuole prendere il talentuoso Traorè dell'Empoli. La Fiorentina dovrà concludere velocemente l'operazione

31 maggio 2019 13:28

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Masaku, il difensore del West Ham.Il prezzo

14 maggio 2019 12:34

Stadio, grandi club stanno seguendo Nikola Milenkovic e Jordan Vetetout...

18 marzo 2019 11:18

Emre Mor cambia agente e ormai il suo vecchio procuratore annuncia: "Giocherà in Italia"

22 agosto 2017 06:07

Ds Borussia Dortmund: "È ufficialmente saltata la trattativa con l'Inter per il trasferimento di Emre Mor"

16 agosto 2017 12:53

Clamoroso Emre Mor, l'Inter sta decidendo di abbandonare la trattativa perchè il Borussia alza il prezzo

12 agosto 2017 04:24

Dalla Germania, il Borussia Dortmund vende Dembelè e vuole Federico Chiesa della Fiorentina

12 agosto 2017 01:19

Aubameyang ha scelto, niente Milan per lui: "Rimango al Borussia Dortmund" i rossoneri si ributtano su Kalinic?

06 agosto 2017 12:54

Gazzetta.it, Emre Mor è dell'Inter, prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Trattativa chiusa

04 agosto 2017 20:46

SCONTRO TOTALE TRA INTER E FIORENTINA PER EMRE MOR. CORVINO NON AVEVA CHIUSO PER RISPARMIARE 2 MILIONI

04 agosto 2017 17:21

Sky Sport, accordo tra Inter e Emre Mor, adesso la società nerazzurra deve trovare un accordo con il Borussia Dortmund

04 agosto 2017 16:59

Monchi: "Comunico che la Roma non è interessata a Emre Mor del Borussia, abbiamo gia Ünder"

04 agosto 2017 16:42

Di Marzio: "Anche l'Inter vuole prendere Emre Mor, in giornata il primo contatto con il Borussia Dortmund"

04 agosto 2017 11:05

La Nazione, la Fiorentina è l'unica squadra che sta trattando con il Borussia per prendere Emre Mor

04 agosto 2017 09:09

Gazzetta, Emre Mor verso Firenze, la differenza tra Fiorentina e Borussia è di due milioni

03 agosto 2017 09:43

Corriere dello Sport, Emre Mor alla Fiorentina, si tratta sui dettagli, al calciatore un contratto da 1,3 milioni l'anno

03 agosto 2017 09:12

Pedullà: "È fatta per Emre Mor alla Fiorentina, con il Borussia si discutono i dettagli. Accordo totale con il calciatore"

02 agosto 2017 21:00

Dalla Germania, il Borussia Dortmund per Emre Mor chiede alla Fiorentina 20 milioni di euro

02 agosto 2017 17:27

Emre Mor alla Fiorentina, tutte le cifre dell'operazione. Contratto di cinque anni per il calciatore turco

02 agosto 2017 02:35

Un gol di Ilicic piega e sconfigge il Borussia Dortmund. L'Atalanta vince 1 a 0 contro i tedeschi

01 agosto 2017 22:56

Velocità, tecnica e fantasia, ecco chi è Emre Mor, il turco del Borussia che Corvino sta per portare alla Fiorentina

01 agosto 2017 11:16

Retroscena La Nazione, il 22 luglio prima offerta della Fiorentina per Emre Mor, sfumato il suo possibile passaggio al Liverpool

01 agosto 2017 09:45

Emre Mor ha accettato l'offerta della Fiorentina. 10 milioni al Borussia Dortmund, colpo viola ad un passo

01 agosto 2017 01:42

Pedullà: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Emre Mor, si tratta su una base di 12 milioni di euro"

31 luglio 2017 19:30

Favre al Dortmund dirotta Paulo Sousa verso la Russia

18 maggio 2017 12:11

Il Milan vuole Kalinic e mette sul piatto 30 milioni. Anche Borussia Dortmund e Roma sul bomber croato

17 maggio 2017 08:49

Il Borussia Dortmund snobba Paulo Sousa, come nuovo allenatore sceglie Lucien Favre

16 maggio 2017 00:44

Kalinic, oggi emissari del Borussia Dortmund per lui.

07 maggio 2017 20:50

Equipe, duello tra Fiorentina e Borussia Dortmund per Augustin del Psg

26 aprile 2017 12:52

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