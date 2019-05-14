La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Masaku, il difensore del West Ham.Il prezzo
Secondo quanto riportato dal Sun, il difensore del West Ham Arthur Masuaku classe 1993 del Congo ma naturalizzato francese, è in partenza dal club degli hammers. La Fiorentina, il Borussia Dortmund e...
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2019 12:34
Secondo quanto riportato dal Sun, il difensore del West Ham Arthur Masuaku classe 1993 del Congo ma naturalizzato francese, è in partenza dal club degli hammers. La Fiorentina, il Borussia Dortmund e Tottenham sono interessate al calciatore. Il suo contratto scade tra un anno e gli Hammers che hanno anche un’opzione per prolungare il contratto di una stagione. Il suo prezzo di mercato e' 7 milioni di euro. I viola a differenza del Dortmund e del Tottenham lo farebbero giocare titolare.