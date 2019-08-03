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Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick

Secondo La Gazzetta dello Sport sul giocatore Llorente svincolato dal Tottenham c'è anche la Roma. Ma il club giallorosso potrebbe prenderlo in considerazione solamente come centravanti di riserva, vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 12:02
Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick -
Rassegna Stampa
La Gazzetta Dello Sport
Borussia Dortmund
Llorente
Patrick Schick
As Roma
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Secondo La Gazzetta dello Sport sul giocatore Llorente svincolato dal Tottenham c'è anche la Roma. Ma il club giallorosso potrebbe prenderlo in considerazione solamente come centravanti di riserva, visto che Patrik Schick andrà via in prestito al Borussia Dortmund o al Bayer Leverkusen.

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