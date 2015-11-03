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Notizie Patrick Schick Fiorentina

Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick

03 agosto 2019 12:02

Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”

26 agosto 2017 16:34

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