tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Patrick Schick Fiorentina
Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick
03 agosto 2019 12:02
Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”
26 agosto 2017 16:34
Archivio
Esplora l'archivio di Patrick Schick
2019
2017
Sett. 31
Sett. 34
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"